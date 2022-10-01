Пьяный мужик отдубасил двух подростков во Владивостоке

Во Владивостоке пьяный мужчина напал на студентов колледжа. Он избил двух подростков, после чего его поместили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает RT.

Как рассказывают очевидцы события, мужчине не понравилось, что студенты расположились неподалеку от детского сада. Сначала он начал кричать из окна, а затем спустился к подросткам. По данным телеканала “360”, один из студентов подошел поинтересоваться, в чем дело, но за это получил удары.