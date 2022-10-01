Арина Шиповница: народные приметы и запреты 1 октября

ИСТОРИЯ

Ариной на Руси прозвали святую Ариадну, которая жила во II

веке нашей эры во Фригии (современная Турция). Она была рабыней и служила главе

города. Несмотря на сословное положение, девушка изучала христианские труды.

Когда у ее господина родился сын, он устроил большой пир в

храме языческих богов и пригласил туда своих слуг. Ариадна отказалась

поклоняться язычеству, за что попала в немилость к градоначальнику и

подверглась пыткам.

Замученную рабыню бросили в темницу и начали морить голодом.

Однако ей удалось сбежать – глава города послал за служанкой воинов. Ариадна

обратилась с молитвой к Богу – в скале раскрылся проход и она спаслась.

Стражники, узрев чудо, сошли с ума и стали избивать друг друга.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наши предки верили, что на Арину Шиповницу нельзя ссориться

с близкими, а также хвалиться перед ними своими успехами. Детей в этот день

нельзя оставлять одних. На Руси 1 октября не стригли волосы – так можно

укоротить судьбу. Также христиане отказывались в праздничный день ходить в гости.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Руси 1 октября начинали собирать шиповник, считалось, что

именно в этот день ягоды наполняются полезной энергией. Традиционно на Арину

Шиповницу готовили блюда из капусты. Христиане в этот день ходили в церковь –

было принято молиться о здоровье и благополучии семьи. Наши предки считали, что

зима будет теплой, если на березах еще сохранились листья.