Арина Шиповница: народные приметы и запреты 1 октября
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ИСТОРИЯ
Ариной на Руси прозвали святую Ариадну, которая жила во II
веке нашей эры во Фригии (современная Турция). Она была рабыней и служила главе
города. Несмотря на сословное положение, девушка изучала христианские труды.
Когда у ее господина родился сын, он устроил большой пир в
храме языческих богов и пригласил туда своих слуг. Ариадна отказалась
поклоняться язычеству, за что попала в немилость к градоначальнику и
подверглась пыткам.
Замученную рабыню бросили в темницу и начали морить голодом.
Однако ей удалось сбежать – глава города послал за служанкой воинов. Ариадна
обратилась с молитвой к Богу – в скале раскрылся проход и она спаслась.
Стражники, узрев чудо, сошли с ума и стали избивать друг друга.
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Наши предки верили, что на Арину Шиповницу нельзя ссориться
с близкими, а также хвалиться перед ними своими успехами. Детей в этот день
нельзя оставлять одних. На Руси 1 октября не стригли волосы – так можно
укоротить судьбу. Также христиане отказывались в праздничный день ходить в гости.
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
На Руси 1 октября начинали собирать шиповник, считалось, что
именно в этот день ягоды наполняются полезной энергией. Традиционно на Арину
Шиповницу готовили блюда из капусты. Христиане в этот день ходили в церковь –
было принято молиться о здоровье и благополучии семьи. Наши предки считали, что
зима будет теплой, если на березах еще сохранились листья.
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