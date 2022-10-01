 

Арина Шиповница: народные приметы и запреты 1 октября

01.10.2022, 0:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ

Ариной на Руси прозвали святую Ариадну, которая жила во II
веке нашей эры во Фригии (современная Турция). Она была рабыней и служила главе
города. Несмотря на сословное положение, девушка изучала христианские труды.

Когда у ее господина родился сын, он устроил большой пир в
храме языческих богов и пригласил туда своих слуг. Ариадна отказалась
поклоняться язычеству, за что попала в немилость к градоначальнику и
подверглась пыткам.

Замученную рабыню бросили в темницу и начали морить голодом.
Однако ей удалось сбежать – глава города послал за служанкой воинов. Ариадна
обратилась с молитвой к Богу – в скале раскрылся проход и она спаслась.
Стражники, узрев чудо, сошли с ума и стали избивать друг друга.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наши предки верили, что на Арину Шиповницу нельзя ссориться
с близкими, а также хвалиться перед ними своими успехами. Детей в этот день
нельзя оставлять одних. На Руси 1 октября не стригли волосы – так можно
укоротить судьбу. Также христиане отказывались в праздничный день ходить в гости.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Руси 1 октября начинали собирать шиповник, считалось, что
именно в этот день ягоды наполняются полезной энергией. Традиционно на Арину
Шиповницу готовили блюда из капусты. Христиане в этот день ходили в церковь –
было принято молиться о здоровье и благополучии семьи. Наши предки считали, что
зима будет теплой, если на березах еще сохранились листья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.22 / Константин Меладзе 10 лет скрывал свои отношения с Верой Брежневой от первой жены

05.12.21 / Мнение: Лица гражданской войны. Михаил Фрунзе

08.07.22 / Работа не нравится, друзья раздражают, да еще и толстая: откуда появляются недовольства в жизни и как наладить мир с самим собой

20.12.21 / Россельхознадзор продлил срок запрета на ввоз турецких лимонов из-за проваленного теста на кислость

10.12.21 / Основной закидон государства

27.12.21 / Девушка нашла заброшенные дома в Москве и показала, как они выглядят на самом деле и кажется, что вот-вот вернется хозяин

31.05.21 / Hyundai выпустила новый тизер внедорожника Alcazar в преддверии запуска

10.02.22 / Вышел за рамки: какие предложения сделал Макрон Путину во время переговоров в Москве

02.07.22 / Мнение: Турнир претендентов 2022

15.08.22 / Взвешиваем все «за» и «против»: в какое время нужно мыть голову — утром или вечером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика