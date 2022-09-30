Самый лучший декор – природный: делаем украшения для дома из каштанов

Осень – время собирать природне материалы для творчества. Каштаны – это просто идеальный вариант как для детских поделок, так и для стильных интерьерных вещиц. Обратите внимание на несколько удачных идей осеннего декора для вашего жилища.

Декоративный шар (главное фото)

Шар из каштанов будет очень эффектно смотреться на полке в гостиной, на обеденном столе, в рабочем кабинете – где угодно. Это стильное украшение, которое изготавливается буквально в считанные минуты:

Купите в магазине пенопластовую заготовку или самостоятельно сделайте ее из папье-маше. Можно даже просто скомкать несколько листов бумаги. При помощи клеевого пистолета прикрепите к шару каштаны, располагая из максимально плотно друг к другу. Можно оставить шар минималистичным, а можно разбавить его другими материалами – желудями, ягодами, листьями, колосьями и так далее.

Каштановый топиарий

Если вы хотите преподнести кому-то эффектный подарок, возьмите за основу каштановый шар. Путем несложных преобразований он превратится в изящный топиарий:

В готовый каштановый шар воткните в пенопластовую основу деревянную палочку. Установите ее на какую-нибудь основу. Это может быть небольшой цветочный горшочек или деревянный сруб. Добавьте немного декора – растительных элементов бусин, ленточек и так далее. Если вы хотите, чтобы топиарий хранился долго, натуральный декор лучше не добавлять.

Инсталляции из металлическо сетки

Металлическая сетка – это просто бесценный материал для творчества, так как ему можно придать любу форму. Вот и подумайте, какую поделку из каштанов вы хотели бы сделать – башню, венок, сердечко иди чт-нибудь еще. Создайте объемную фигуру из металлической сетки, а потом просто наполните ее каштанами и зафиксируйте, чтобы они не высыпались. Обязательно дополните такое изделие каким-нибудь декором. Лучше всего использовать природные материалы (например, ягоды). А еще в таких изделиях очень эффектно смотрится мешковина или грубый шнур.

Корзина из каштанов

Это отличное украшение для обеденного стола. В такую корзину можно сложить фрукты или конфеты. Да и сделать ее проще простого. Самый элементарный вариант – купить маленькую декоративную корзинку и обклеить ее каштанами при помощи клеевого пистолета.

А еще можно сделать каркас корзины из проволоки и приклеить каштаны уже на него. А на ручку каштаны лучше нанизать, чтобы получилось прочнее. Дополните декором в виде рябины, шишек, листьев и других природных элементов.

Каштановое сердечко

Это изделие очень примитивное, но, в то же время, стильное. Это отличное украшение для супружеской спальни. А еще оно может стать милейшим подарком для вашего любимого человека. А самое главное – сделать его можно буквально за пять минут:

Возьмите каштаны (штук 15-20, в зависимости от планируемых размеров изделия) и наделайте в них сквозных дырок. Возьмите толстую проволоку и нанизайте на нее каштаны. Теперь согните ее в форме сердечка (или в любой другой форме, которая вам нужна), равномерно распределяя каштаны. Скрепите концы проволоки между собой. Добавьте какой-то дополнительный декор, если это покажется вам уместным.

Каштановый венок

Если вы думаете, что венок – это исключительно рождественская тема, то заблуждаетесь. Можно сделать такое интерьерное украшение абсолютно в любой сезон. Например, осенью он может быть каштановым:

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Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото) Для начала подготовьте основу. В идеале это должен быть венок из соломы – он и смотрится красиво, и пахнет приятно. Но, в принципе, можно просто вырезать круг из плотного картона или пенопласта. При помощи клеевого пистолета приклейте каштаны к основе. если она соломенная, можете располагать каштаны на расстоянии. На картон или пенопласт лучше клеить плотно. Можете добавить желудей, ягод, деревяшек и других растительных элементов. Готовый венок можно вешать на дверь или на стену. А можно положить его на стол, поставить в центр стеклянную банку со свечей – получится подсвечник.

Простейший декор двухъярусной тарелки

Если вы хотите украсить свое жилище природными материалами, но у вас не хватает времени на изготовление каких-то поделок, сделайте простейший декор, который наполнит ваш дом приятной осенней атмосферой. Просто возьмите двухъярусную тарелку для кондитерских изделий и выложите на нее каштаны вперемешку с другими материалами – соломой, сухоцветами, ягодами, веточками и так далее. Установите ее на обеденном столе, в прихожей, в гостиной – где вам больше нравитсяю

Банка с каштанами

Вот еще один простейший вариант каштанового декора, для создания которого не нужно быть великим художником и рукодельником. Просто возьмите обычную стеклянную банку и насыпьте в нее каштанов. На горлышке повяжите декоративную ленту. Милое стильное украшение готово. Также можно поставить внутрь свечу и получится уютный романтичный светильник.

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Настенное панно

Прогуливаясь по осеннему парку, соберите несколько веточек и каштанов, чтобы сделать эффектное панно для своей гостиной, кухни или спальни:

В каждом каштане проделайте небольшую сквозную дырку. Это можно сделать при помощи толстой иголки или шила и молотка. Также подойдет ручная дрель с тонким сверлом. Отрежьте несколько шерстяных нитей одинаковой длины. Нанизывайте на них каштаны на определенном расстоянии, фиксируя при помощи узелков. Между каштанами периодически привязывайте небольшие палочки или кусочки древесной коры. Прикрепите нити к прочной ветке, чтобы они свисали вниз, и приделайте удобную подвеску для стены. Остается лишь поверить украшение на самом видном месте.

Подвесной фонарь

Для кухни, прихожей или даже открытого пространства хорошо подойдет декоративный подвесной фонарь. Он создаст уютную творческую атмосферу. Делается он так:

Возьмите небольшую стеклянную банку и обмотайте проволоку вокруг ее горлышка. Оставьте один конец проволоки длинным и нанизайте на него каштаны, в которых были предварительно проделаны отверстия. Загните проволоку в дугу и зафиксируйте на горлышке. Должна получиться ручка. Задекорируйте банку на свое усмотрение (при помощи кружева, лент или витражных красок). Поместите внутрь свечу или светодиодный фонарик. Повесьте готовый светильник на крючок.