Можно сделать даже похожей на куриные наггетсы: готовим низкокалорийные здоровые блюда из цветной капусты в панировке

Из низкокалорийной, насыщенной витаминами и питательными веществами цветной капусты можно приготовить множество интересных блюд. Такие кушанья не просто вкусные, но и полезные для здоровья. Предлагаем вам несколько оригинальных рецептов из цветной капусты, которые никого не оставят равнодушным.

Цветная капуста в панировке в духовке

Хрустящая капуста в панировке идеально подойдет для легкого основного блюда.

Для приготовления нужно взять:

цветную капусту – одну головку (разделите на соцветия); яйца – три крупных (слегка взбейте); панировочные сухари – 120 граммов; порошок паприки – одну чайную ложку; сушеный орегано – одну чайную ложку; немного соли и перца.

Духовку заранее разогрейте до 220 градусов, противень застелите пергаментом. В небольшую миску отправьте яйца и специи, перемешайте. Каждое соцветие обмакните сначала в яичной смеси, затем в панировочных сухарях, после чего выложите их на противень.

Выпекайте цветную капусту примерно 30-40 минут до золотистости. Подавать можно с любым соусом.

Хрустящие кусочки цветной капусты в аэрогриле

Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобится:

цветная капуста – одна средняя головка; панировочные сухари – 120 граммов (можно взять овсяные хлопья как более легкую альтернативу); яйцо – одно крупное; порошок паприки – пол чайной ложки; сушеный лук – пол чайной ложки; сушеный чеснок – пол чайной ложки; оливковое масло (для сбрызгивания) – одну столовая ложка; немного соли и перца.

В небольшой миске панировочные сухари перемешайте со специями. В отдельной емкости слегка взбейте яйцо. Цветную капусту разделите на соцветия. Аэрогриль разогрейте до температуры 190 градусов. Каждое соцветие сначала обваляйте в яйце, затем в сухой смеси из панировочных сухарей и специй. Поместите кусочки капусты в аэрогриль, сбрызните оливковым маслом. Готовьте в течение десяти-двенадцати минут до золотистой хрустящей корочки.

Низкоуглеводная цветная капуста кусочками в соусе

Цветная капуста является низкоуглеводной альтернативой картофельному пюре и отварному рису, поэтому отлично подходит тем, кто сидит на диете.

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Для приготовления цветной капусты в соусе нужны такие компоненты:

цветная капуста – один средний кочан (разделить на соцветия); яйцо – одно большое; миндальная мука – 110 граммов; пармезан – 100 граммов (натрите на мелкой терке); сливки – 15 граммов; немного соли и перца; оливковое масло – для обжаривания.

Для соуса:

майонез – 60 граммов; паста чили – 15 граммов; шрирача – 10 граммов; эритрит – 10 граммов; лимонный сок – одна столовая ложка.

Сначала в небольшой миске яйцо взбейте со сливками, добавьте соль и перец. В отдельной емкости миндальную муку смешайте с тертым пармезаном. На средний огонь поставьте большую сковороду, добавьте оливковое масло, разогрейте. Соцветия цветной капусты окунайте сначала в яичную смесь, затем в смесь миндальной муки и пармезана.

Цветную капусту в панировке обжаривайте на сковороде, с каждой стороны примерно по две-три минуты. Если захотите, то кусочки капусты можете выложить на противень и запекать в духовке в течение десяти-пятнадцати минут при температуре 220 градусов.

Для приготовления соуса все компоненты перемешайте в отдельной миске и подавайте с капустой.

Имитация мясных блюд

Даже сторонникам веганской еды иногда хочется куриных наггетсов. Оригинальное блюдо со вкусом курицы можно приготовить и из цветной капусты. А еще из цветной капусты вы можете приготовить хрустящий веганский шницель.

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Поддельные куриные наггетсы из цветной капусты

Чтобы приготовить поддельные наггетсы, вам нужно взять:

цветную капусту – среднего размера кочан (разделите на соцветия); веганский майонез – 60 граммов; рисовую муку – 45 граммов; дрожжевые хлопья – 10 граммов; порошок паприки – пол чайной ложки; сушеный лук – пол чайной ложки; сушеный чеснок – пол чайной ложки; итальянскую приправу – одну чайную ложку; немного соли и перца.

Духовку предварительно разогрейте до 200 градусов. На большой противень постелите бумагу для выпечки. В миску выложите соцветия цветной капусты, добавьте туда же майонез, аккуратно перемешайте. В отдельной миске рисовую муку смешайте с дрожжевыми хлопьями и специями, переложите в эту же миску цветную капусту. Обваляйте соцветия в специях, выложите их на противень. Запекайте в духовке в течение 30-40 минут. Примерно в середине приготовления кусочки капусты один раз переверните.

Веганские наггетсы подавайте теплыми. Соус можете выбрать на свой вкус.

Веганский шницель из цветной капусты

Для приготовления шницеля вам понадобится:

цветная капуста – одна средняя головка; оливковое масло – две столовые ложки; бальзамический уксус – одна столовая ложка; соевый соус – одна столовая ложка; мед – одна столовая ложка; копченая паприка – одна чайная ложка; нутовая мука – 60 граммов; пищевые дрожжи – 40 граммов; немного соли и перца.

Цветную капусту нарежьте вдоль посередине ломтиками толщиной четыре сантиметра. Кастрюлю с водой поставьте на плиту на средний огонь. Воду вскипятите, отправьте в кастрюлю нарезанную цветную капусту и бланшируйте в течение трех-четырех минут.

В небольшой глубокой миске оливковое масло смешайте с соевым соусом, бальзамическим уксусом, медом и паприкой, добавьте соль и перец.

Духовку разогрейте до 210 градусов, противень застелите листом пергамента. В отдельной емкости нутовую муку смешайте с пищевыми дрожжами. Каждый шницель из цветной капусты с обеих сторон смажьте маринадом и обмакните в смесь из муки. Выложите ломтики капусты на противень, сбрызните оливковым маслом и отправьте в духовку примерно на 25-30 минут. Запекайте до золотистости.

Готовые шницели подавайте с любым соусом на ваше усмотрение.