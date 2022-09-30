Новобранцы пошли не те — обозреватель WT о проблемах Пентагона при поиске новых рекрутов для армии США

Армия США испытывает жесточайший кадровый голод из-за нежелания американцев служить, предостерегает обозреватель журнала The Washington Times Том Юрковский. Пентагон не в состоянии набрать необходимое количество военнослужащих для обеспечения национальной безопасности Америки. Более того, подавляющее большинство годных для службы молодых людей не соответствуют самым простым требованиям военного ведомства.



AP

Вооружённые силы США сталкиваются с серьёзной нехваткой новых рекрутов. В этом году Пентагон должен был трудоустроить около 150 тыс. военнослужащих для распределения по шести родам войск, однако эта цель не была достигнута, а набор был выполнен лишь на 60%, пишет обозреватель The Washington Times Том Юрковский.

Сейчас из 32 миллионов американцев, годных для службы по возрасту, только 9,1 миллионов соответствуют требованиям по физической подготовке, из них лишь 4,4 миллионов подходят по уровню образования. Если учесть тех, у кого были проблемы с законом, наркотиками или лишним весом, остаётся всего 465 тыс. человек, за которых Пентагону приходится бороться с работодателями в частном секторе. По свежим данным оборонного ведомства, до 70% новобранцев, которые желают заключить контракт с Вооружёнными силами США, отсеиваются в течение 48 часов. При этом опросы показывают, что службу в армии в качестве вероятного источника заработка рассматривают всего 11% годных к службе американцев, а 52% родителей не рекомендуют своим детям идти служить в войска.

Тем не менее министр армии США Кристин Вормут обвиняет американские СМИ в создании отрицательного образа военнослужащих, что, по её мнению, приводит к сокращению числа желающих вступить в ряды вооружённых сил Соединённых Штатов. Г-жа Вормут убеждена, что в прессе слишком много внимания уделяется историям с сексуальными домогательствами и психическими отклонениями военнослужащих в армии. По мнению министра, частое упоминание этих проблем создаёт искажённое восприятие службы в глазах молодых американцев и их родителей, пишет обозреватель The Washington Times.

Автор считает, что СМИ выполняют свою работу по освещению ряда проблем, которые необходимо обсуждать, некоторые из которых должны были быть решены руководством много лет назад. Среди них — сексуальные домогательства, число которых в вооружённых силах в 2021 году выросло на 13%, что на 26% выше по сравнению с предыдущим годом. Точно так же в течение многих лет поступают сообщения о плесени, паразитах, протекающих крышах и плохих условиях жизни в казармах. Однако же есть проблемы и посерьёзней, пишет Том Юрковский.

Многие потенциальные новобранцы не могут пройти даже самое элементарное тестирование, и это печальный результат для американской системы образования. Армия принимает потенциальных новобранцев без образования и отправляет их на шестинедельные курсы, чтобы они смогли сдать вступительный экзамен. Неудивительно, что последние результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учеников в возрасте до 15 лет показали, что США занимают 25-е место по математике, естественным наукам и чтению. На первом месте — Китай, отмечает автор.

Ещё более тревожным является то, что ждёт сферу просвещения в долгосрочной перспективе. Недавно Министерство образования опубликовало результаты тестов четвероклассников после пандемии, которые показали резкое снижение способностей девятилетних детей к математике и чтению за два последних десятилетия. Один профессор социологии и образования в Колумбийском университете зловеще предупредил: «Не думаю, что мы увидим, как эти девятилетние дети наверстают упущенное к тому времени, когда они закончат среднюю школу», подытожил обозреватель The Washington Times.