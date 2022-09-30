УП – министр обороны Великобритании совершил тайный визит в Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что на этой неделе посещал Киев, где встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как пишет «Украинская правда», Уоллес рассказал, что обсуждалось увеличение военной помощи Украине. Как отмечает издание, до сих пор ни британская, ни украинская стороны не сообщали о визите.



AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что на этой неделе посещал Киев, где встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как пишет «Украинская правда», об этом Уоллес написал в соцсетях.

«На этой неделе имел удовольствие посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, где обсудил увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы против российской агрессии становится всё крепче, и мы продолжим её и в 2023 году, и в дальнейшем», — говорится в твите министра.

Как отмечает издание, до сих пор ни британская, ни украинская стороны не сообщали о визите Бена Уоллеса на Украину. Неизвестны также и подробности его встречи с Алексеем Резниковым.