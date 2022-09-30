Михалков обратился с просьбой об отсрочке от призыва: Проекты не могут быть закончены

Общественность

пристально следит за жизнью и позицией легендарного режиссера Никиты Михалкова.

С возрастом поведение режиссера становится все более жестким, а высказывания —

категоричными.

Нередко автор

фильмов “Раба любви” и «Утомленные солнцем” критикует своих

коллег, считая их недостойными называться россиянами. Напомним, что Никита

Сергеевич выступил с осуждение Аллы Борисовны на фоне ее отъезда, а затем и возвращения

в страну.

Не остался Никита

Михалков в стороне и на фоне событий прошлой недели. Так, телеканал “360”

передает послание советского и российского режиссера Никиты Михалкова Михаилу

Мишустину. Кинодеятель обратился с просьбой об отсрочке от призыва для членов

команды и специалистов киноиндустрии, задействованных на некоторых проектах.

Скорее всего,

речь идет о съемочном процессе фильмов, финансируемых за счет государства. Как

известно, Глава Союза кинематографистов страны часто прибегает к помощи Фонда

Кино. Михалков уточняет, что не просит никакого освобождения для своих коллег.

Для него важно отработать государственные средства, а зрителям подарить художественную

и нравственную ценность. К сожалению, на это требуется время. Режиссер надеется

на понимание со стороны власти.