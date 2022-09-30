 

Михалков обратился с просьбой об отсрочке от призыва: Проекты не могут быть закончены

30.09.2022, 23:00, Разное
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Общественность
пристально следит за жизнью и позицией легендарного режиссера Никиты Михалкова.
С возрастом поведение режиссера становится все более жестким, а высказывания —
категоричными.

Нередко автор
фильмов “Раба любви” и «Утомленные солнцем” критикует своих
коллег, считая их недостойными называться россиянами. Напомним, что Никита
Сергеевич выступил с осуждение Аллы Борисовны на фоне ее отъезда, а затем и возвращения
в страну.

Не остался Никита
Михалков в стороне и на фоне событий прошлой недели. Так, телеканал “360”
передает послание советского и российского режиссера Никиты Михалкова Михаилу
Мишустину. Кинодеятель обратился с просьбой об отсрочке от призыва для членов
команды и специалистов киноиндустрии, задействованных на некоторых проектах.

Скорее всего,
речь идет о съемочном процессе фильмов, финансируемых за счет государства. Как
известно, Глава Союза кинематографистов страны часто прибегает к помощи Фонда
Кино. Михалков уточняет, что не просит никакого освобождения для своих коллег.
Для него важно отработать государственные средства, а зрителям подарить художественную
и нравственную ценность. К сожалению, на это требуется время. Режиссер надеется
на понимание со стороны власти.


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