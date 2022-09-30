Карла III ждет такая же участь: озвучена причина смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скоропостижно скончалась 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. Перед смертью глава государств Содружества успела выполнить свой долг – она приняла и благословила нового премьер-министра Лиз Трасс. Тогда же мир увидел последний официальный снимок монарха.

Британская правительница имела весьма нездоровый вид, еле стояла на ногах, трудно передвигалась. Особое внимание подданные обратили на потемневшие руки престарелого монарха. Стало очевидно, что престарелая королева стойко переносит одно, а может и сразу несколько заболеваний.

После смерти королевы вся Британия, да и весь мир находился в трауре. Подданные десять дней оплакивали свою правительницу. Лишь после похорон врачи озвучили официальную причину смерти Елизаветы II.

К удивлению многих, никаких подробностей о состоянии почившего монарха медики раскрывать не стали. Чем реально болела королева, они не стали раскрывать. В официальном документе говорится лишь, что смерть главы государства наступила “от старости”.

Вероятно, наследника Елизаветы II, действующего короля Великобритании Карла III такая же участь. 73-летний правитель уже перенес многие возможные заболевания. Скорее всего после его смерти врачи тоже поставят диагноз “от старости”, скрывая от британских подданных внутреннюю кухню дворца.