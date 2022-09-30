 

Карла III ждет такая же участь: озвучена причина смерти Елизаветы II

30.09.2022, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Королева Великобритании Елизавета II скоропостижно скончалась 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. Перед смертью глава государств Содружества успела выполнить свой долг – она приняла и благословила нового премьер-министра Лиз Трасс. Тогда же мир увидел последний официальный снимок монарха.

Британская правительница имела весьма нездоровый вид, еле стояла на ногах, трудно передвигалась. Особое внимание подданные обратили на потемневшие руки престарелого монарха. Стало очевидно, что престарелая королева стойко переносит одно, а может и сразу несколько заболеваний.

После смерти королевы вся Британия, да и весь мир находился в трауре. Подданные десять дней оплакивали свою правительницу. Лишь после похорон врачи озвучили официальную причину смерти Елизаветы II.

К удивлению многих, никаких подробностей о состоянии почившего монарха медики раскрывать не стали. Чем реально болела королева, они не стали раскрывать. В официальном документе говорится лишь, что смерть главы государства наступила “от старости”.

Вероятно, наследника Елизаветы II, действующего короля Великобритании Карла III такая же участь. 73-летний правитель уже перенес многие возможные заболевания. Скорее всего после его смерти врачи тоже поставят диагноз “от старости”, скрывая от британских подданных внутреннюю кухню дворца.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.22 / Мнение: О Владимир Владимирыче Саддамхусейне

26.02.22 / Мнение: Клоунская война

12.01.22 / Скандалы: «Медовая ловушка» для олигарха

12.01.22 / Вазелин от черных точек или банан от темных кругов: какие бьюти-хаки TikTok эффективны, а от каких нужно отказаться

05.08.22 / Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой

24.12.21 / Мнение: Мозг (рассказы моей мамы)

12.04.22 / Мнение: Отмена русской культуры, уход World of Tanks и ребрендинг Tele2

18.11.21 / Россия возглавила организацию “Объединенные города и местные власти”

12.08.22 / В Сколково изобрели «инновационный микрокомпьютер «Репка»… точную копию китайского Nano Pi K1 Plus

18.10.21 / Стрижка “бабочка” – идеальный вариант для тех, кто хочет укоротить волосы, но боится экспериментировать 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика