Майлз Теллер рассказал, как нарушил королевский этикет на встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Накануне 35-летний Майлз Теллер стал гостем “Ночного шоу с Джимми Фэллоном”, где рассказал о курьезном случае на британской премьере фильма “Топ Ган: Мэверик”, в котором наряду с Томом Крузом исполняет одну из главных ролей. При встрече с принцем и принцессой Уэльскими, которые тоже посетили мероприятие, актер так разволновался, что грубо нарушил королевский протокол – он первым протянул руку.

Я сразу же все испортил. Я не должен был сразу же протягивать руку, если они этого не сделали, – признался он телеведущему Джимми Фэллону.

Также актер заявил, что после личной беседы стал настоящим фанатом принца Уильяма, но не забыл сделать комплимент и Кейт.

Я утонул в глазах принца Уильяма. Они синие, как океан. А Кейт красивая и очень добрая, она держится очень царственно.

Отметим, что и сама нарушила дресс-код на той же премьере. Она вышла на красную ковровую дорожку в платье с открытыми плечами, а также в сопровождении сразу двух кавалеров – принца Уильяма и Тома Круза.

Боевик “Топ Ган: Мэверик” побил все возможные рекорды в прокате. За первую неделю в США боевик заработал 521,7 миллиона долларов и 484,7 миллиона долларов за рубежом, что в общей сложности составило впечатляющую сумму в 1 миллиард долларов. Это первый фильм Тома Круза, достигший такой высокой отметки в прокате, и лишь 50-й голливудский фильм с такими сборами в истории.