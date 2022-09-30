Начните с наброска изогнутой формы: делаем эффектную графическую металлическую подводку для глаз за четыре шага

Графическая металлическая подводка для глаз выглядит очень эффектно. Она поможет вам вдохнуть новую жизнь в свой макияж. Такое яркое и необычное оформление глаз подходит для торжественных случаев, когда вам нужно выглядеть особенно привлекательно. В статье мы расскажем, как создать эффектную металлическую графическую подводку всего за четыре шага.

Создайте набросок

Возьмите карандаш для глаз нюдовых оттенков. Сделайте набросок изогнутой графической формы на каждом глазу, начиная с внешнего уголка.

Около внутреннего уголка линия должна быть тонкой, а затем постепенно утолщаться. Она имитирует форму летающей тарелки. Очистите края линии угловой щеткой.

Добавьте яркий оттенок

Затем возьмите металлическую подводку бирюзового цвета. Проведите ей по верхней стороне только что созданного вами наброска, снова начиная с внешнего уголка.

Сделайте линию тонкой во внутреннем углу и утолщайте ее, когда достигнете внешней складки.

Добавьте черную линию

Нанесите четкую черную линию вдоль нижней стороны наброска. Также проведите черным карандашом по верхней линии ресниц для дополнительной четкости. Соедините обе линии в единое целое.

Нанесите еще немного цвета и блеска

Для дополнительного эффекта вернитесь к бирюзовой металлической подводке и проведите ею над верхней стороной черной линии.

Теперь возьмите карандаш для глаз кобальтового цвета с перламутровым блеском. Проведите им по линии роста ресниц на нижнем веке.

В завершение приклейте накладные черные ресницы на верхнее веко. Оставьте свободным нижнее веко. Необычный макияж глаз готов!

Заключение

Этот декоративный макияж делает акцент на глаза. Он помогает сделать взгляд выразительнее, а выглядит при этом настолько ярко и эффектно, что остальные части лица следует выделять умеренно. Ограничьтесь румянами нежных пастельных оттенков и неяркой губной помадой.