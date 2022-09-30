 

И зачем это всё? – Личное мнение

30.09.2022, 22:13, Разное
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Довольно редко можно всерьёз воспринять чужие слова. Чужие — не свои, это как чужой опыт — да-да, всё понимаю, согласна, но пока ведь не наделаешь своих ошибок, пока не наломаешь своих дров, так чужим опытом и не пользуешься.


Фото: Соцсети

Ольга Остроумова, вдова Валентина Гафта, сказала слова, которые не могут не зацепить. Так редко бывает.

Говорила она про другого человека, но сказала и про себя. Вот этот кусочек:

«Не то, чтобы ей было одиноко… Ей было пусто и незачем. Такую же пустоту я испытала после ухода Вали. Вот какая-то пустота вдруг наступила. В квартире у нас были какие-то клоуны, которых дарили, мы собирали. Я думаю – и зачем мне это все теперь? Когда стало пусто…», — приводит слова актрисы Комсомолка.

Пусто. Пусто и незачем. Мы всю жизнь бежим за благами — квартирой, машиной, по карату в уши. Что ещё? Туфли? Колечко? Опять поменять машину на более дорогую и съездить не в Египет, а хотя бы на Кипр?

Какая же это глупость — всё суета. Уходит близкий человек, и ничего не нужно.

Смотришь потом на эти вещи и думаешь — вот оно это всё было надо? Зачем?

Живите главным — тем, не что у вас есть, а кто у вас есть. Родители, мужья/жёны, дети, друзья. Именно они, эти люди, которых вы любите, общение с ними, и есть самое главное в жизни.

Ловите момент. Чего там сегодня — пятница, вроде? Так чего сидите? Прочитали пост? Ну-ка теперь быстро обняли своих!

Источник: Лена Миро


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