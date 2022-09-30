 

Проект «Все для победы» собрал для Донбасса 2,5 млрд рублей

30.09.2022, 22:10, Новости дня
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За четыре месяца в рамках проекта «Все для победы» Народного фронта удалось собрать 2,5 млрд рублей для помощи жителям и защитникам Донбасса, сообщила на митинге-концерте в честь вхождения новых регионов в состав РФ военкор Ирина Куксенкова, ставшая лицом проекта и волонтером движения «Мы вместе» в июле 2022 года.

«Вдумайтесь в эту цифру – два с половиной миллиарда рублей. Это не просто тонны гуманитарной помощи, это не тысячи тепловизоров, прицелов, комплектов одежды. Это частичка вашего сердца, вашей души. Это чувствуется на фронте, поверьте мне, правда чувствуется. И мы все делаем правильно», – приводит ее слова Life.

Куксенкова отметила, что россиян, желающих помочь, очень много. По ее словам, особенно это почувствовалось вчера, когда блогер Юрий Подоляка объявил свой сбор. Она добавила, что на сайт движения была совершена беспрецедентная DDoS-атака, которую специалистам удалось отразить.

«Мы продолжаем помогать и дальше будем продолжать. Мы вместе», – сообщила Куксенкова.

Ранее сообщалось, что в митинге-концерте «Выбор людей. Вместе навсегда» на Красной площади в российской столице поучаствовали порядка 180 тыс. человек.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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