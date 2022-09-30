Зеленский запретил срочникам ВСУ уходить в запас
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий в 2022 году осенний призыв в вооруженные силы Украины (ВСУ), а также запретил военнослужащим срочной службы уходить в запас.
Теперь военнослужащих, отслуживших свой срок, уволят в запас «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации», передает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на сайте главы страны.
25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал приказ, который переносит осенний призыв на срочную военную службу с октября на ноябрь в этом году.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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