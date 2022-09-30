Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США против референдумов

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые члены Совбеза организации достигли дна, пытаясь принять резолюцию против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В пятницу США вынесли в на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Документ с обвинениями в адрес Москвы подготовили Албания и США, передает ТАСС.

Небензя сказал, что некоторые из членов СБ нарушили приличия и достигли дна, пытаясь принять резолюцию, осуждающую члена Совбеза. Он заверил, что Запад может не рассчитывать на поддержку Россией резолюции против референдумов, которые были проведены в полном соответствии с международным правом, передает РИА «Новости».

В результате Россия наложила вето на проект резолюции. Четыре государства воздержались, в том числе Китай и Бразилия. За резолюцию голосовали 10 стран.

В документе содержались обвинения в адрес РФ в организации якобы незаконных референдумов «в регионах Украины» и утверждалось, что действия Москвы не могут стать основой для изменения статуса четырех регионов. Авторы призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины». От РФ потребовали немедленно вывести силы с Украины.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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