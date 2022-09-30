Швейцарский разведчик – за взрывом на российских газопроводах могут стоять американцы

Диверсия на «Северных потоках» проведена с большим размахом, однако Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить, уверен бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Как рассказал он в эфире Radio Courtoisie, цель диверсантов была очевидна — надолго прекратить поставку российского газа Германии, и как раз в этом заинтересованы США, против которых есть «доктринальные и политические улики».



AP

Диверсия на газопроводах в районе острова Борнхольм была проведена с большим размахом, однако Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить, уверен бывший сотрудник швейцарской разведки, разработчик мирных операций ООН, специалист по ядерному нераспространению и разоружению Жак Бо. Как рассказал он в эфире Radio Courtoisie, цель диверсантов была очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии, однако у русских есть намного более простой путь не допустить такой поставки — достаточно повернуть кран. К тому же газопровод является российской собственностью, и его незачем разрушать.

Из этого вытекает вопрос: кто же мог быть заинтересован в случившемся? Бо считает, что можно упомянуть поляков, поскольку они были с самого начала в оппозиции к этому проекту. Второй подозреваемый — это США. Эта страна, отмечает Жак Бо, не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности — между Россией и Германией.

«Почему ещё я не верю в то, что русские устроили нынешний взрыв? Диверсия проведена в районе датского острова Борнхольм, который находится в важной стратегической точке — Baltic Approaches, месте, где корабли выходят их Балтийского моря в направлении Атлантического океана. Там находятся несколько натовских станций подводного прослушивания. Вряд ли они допустили бы, чтобы хоть какое-то российское судно приблизилось к зоне газопровода незамеченным», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что шведский флот в 2015 году именно в этом районе обезвредил подводный дрон, нагруженный взрывчаткой. Шведы его обезвредили, но при этом они не раскрыли его «национальность», однако это был западный дрон, который уже примеривался к уничтожению подводных объектов.

Жак Бо добавил, что в последние недели прямо в том районе у острова Борнхольм, где пролегают все три нитки газопроводов, которые были повреждены в результате взрывов, проходили манёвры, которые проводил ВМФ США.

«Всё это не доказывает вины американцев, но практически снимает подозрения с русских. А вот насчёт американцев есть доктринальные и политические улики», — уверен Жак Бо.