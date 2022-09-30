NTD – Финляндия впервые за десятилетия закрыла главную автотрассу страны для учений авиации

В Финляндии на пять дней перекрыли участок национальной автодороги из Хельсинки в северную часть страны для учений авиации. Как передаёт NTD, автомагистраль в районе города Йоутса превратилась в импровизированную взлётно-посадочную полосу. Помимо полётов, военные отрабатывают дозаправку топливом истребителей с работающими двигателями.

Автомагистраль в центре Финляндии превратилась в импровизированную взлётно-посадочную полосу. Здесь проходят ежегодные учения «Баана-22».

По всей стране есть много подобных резервных ВПП, предназначенных для использования в военное время. Но шоссе в центре Финляндии не использовали для учений десятилетиями. Эта национальная дорога — основной маршрут из Хельсинки в Северную Финляндию и главное транспортное сообщение в стране.

Сейчас сделали исключение и на пять дней перекрыли двухкилометровый участок дороги в районе города Йоутса.

На учения прибыли 200 военных. Задействованы истребители F-18, учебно-тренировочные реактивные самолёты «Хок» и другая техника. Помимо полётов, военные отрабатывают дозаправку топливом истребителей с работающими двигателями.

ВЕСА МАНТИЛА, полковник ВВС Финляндии: «Баана-22» — это учения военно-воздушных сил. Главная задача и основная учебная цель в том, чтобы позволить пилотам тренироваться в таких местах, как это.

Согласно правилам, в места военных учений запрещён доступ посторонних лиц. Также нельзя использовать дроны. Впрочем, местных жителей никто не прогоняет. Многие приезжают понаблюдать за истребителями и снять их на видео.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я немного переживаю по поводу ситуации в мире, а также о том, как мы будем себя защищать.

Тренировочные полёты в разных регионах страны проводят для того, чтобы отработать операцию по быстрому рассредоточению воздушной военной техники. Это позволит уберечь большую её часть в случае нападения.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2022 года.