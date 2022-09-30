Скандалы: Курганский суд запретил чиновникам и «Чистому городу» наживаться на предпринимателях

Вернуть придется миллиард

Суд принял решение об отмене нормативов накопления ТКО на территории Курганской области, утвержденных приказами регионального Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов. Именно этого добивалась прокуратура, общественники и предприниматели, для которых резко возросшая в угоду региональному оператору – компании «Чистый город» – плата за вывоз коммунальных отходов сделала ведение бизнеса низкорентабельным. На решение инстанции повлияли представленные доказательства о многочисленных грубых нарушениях при проведении замеров, оказавших прямое влияние на уровень установленных нормативов.

В частности, как выяснилось в ходе разбирательств, по многим объектам эти процедуры вообще не проводились, либо проводились формально и без учета ключевых критериев. И хотя у чиновников, которых оппоненты обвиняют в покровительстве монополисту мусорного рынка, остается возможность оспорить решение, наблюдатели и представители отраслевого сообщества уверены, что в следующих инстанциях оно устоит. А это означает, что «Чистому городу» стоит готовиться к финансовым потерям, что «гарантированно означает его крах».

Иск прокуратуры и КООО «Центр содействия развитию советов многоквартирных домов и территориального общественного самоуправления – общественный контроль ЖКХ» к Депприроды правительства Курганской области о признании недействительными нормативов накопления ТКО удовлетворен областным судом.

Таким образом, нарушения при их установлении получили официальное подтверждение.

Напомним, общественная организация оспорила в суде изменения, внесенные приказом департамента от 9.09.2021 года №400 «О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30.10.2017 года №925 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Курганской области». При этом немаловажно, что и предыдущий уровень накопления отходов вызывал критические замечания.

В дальнейшем в дело вошли и представители надзора, причем их требования оказались больше, и под масштабным давлением Депприроды был вынужден согласиться на проведение процедуры фактического воздействия приказа. Параллельно с этим разворачивались и события в суде.

В частности, общественники при поддержке прокуратуры озвучивали требования представить полный объем документов, на основании которых рассчитывались нормативы. Представители регионального оператора, в свою очередь, заявили, что у активистов нет никаких полномочий для подачи иска. А в Депприроды ссылались на «слишком большой объем запрашиваемой документации».

При этом, комментируя происходящее, отраслевые специалисты субъективно характеризовали директора департамента Станислава Носкова, подписавшего приказ, как «явно несамостоятельную фигуру, действующую, по всей вероятности, в интересах регионального оператора по указанию руководства региона».

В подтверждение своей позиции истцы и прокуратура оперировали многочисленными фактами фиктивного проведения замеров ТКО, оказавшего непосредственное влияние на уровень нормативов, с января текущего года выросших в Кургане на 21%, а в других муниципалитетах Зауралья – сразу на 23,5%. Более того, в процедурах участвовали представители заинтересованной стороны – самого регионального оператора. В итоге плата за вывоз у ряда предприятий, как отмечали в бизнес-сообществе, выросла в десятки раз.

К примеру, в суде выяснилось, что десятки объектов в Щучанском, Лебяжьевском, Далматовском, Куртамышском районах и Шадринске вообще не были исследованы. Аналогичная ситуация сложилась в областном центре. «По категориям клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, пансионаты, дома отдыха, туристические базы замеры не проводились», – привели свою позицию прокуроры.

Необоснованно объединялись при замерах в одну категорию также многоквартирные и индивидуальные жилые дома. А в том же Щучьем в разделе жилых зданий оказались торговые объекты и военкомат. Также не соблюдалась кратность проведения замеров, а представители бизнеса в ряде случаев и вовсе опровергли какие-либо процедуры, проводившиеся на территории их предприятий.

Также оказалось, что замеры якобы осуществлялись с участием предпринимателей, прекративших свою деятельность около 10 лет назад.

«Норматив накопления ТКО, установленный административным ответчиком в отсутствие необходимых замеров, нельзя признать экономически обоснованным и соответствующим действующему правовому регулированию», – указано в документах надзора.

К слову, отметим, что отраслевые специалисты, наблюдавшие за ходом процесса, оценивали ущерб для потребителей услуги из-за утверждения новых нормативов накопления примерно в 720 млн рублей.

Изучив представленные доказательства, областной суд принял решение удовлетворить в полном объеме исковые требования Центра содействия развития ЖКХ, поддержанные надзором. Таким образом, нормативный акт Депприроды признан недействующим.

Это решение может иметь далеко идущие последствия как для чиновников, так и для самого регионального оператора. К тому же на этом фоне, как сообщают источники издания, близкие аппарату курганского губернатора Вадима Шумкова, может покинуть свой пост Станислав Носков, который, по неофициальной информации, написал заявление об отставке.

«Конечно, апелляция будет. Но с высокой долей вероятности, решение будет подтверждено. И тогда «Чистому городу» без выгодных ему нормативов придется каким-то образом устанавливать новые, на что потребуется до года. То есть «жить станет лучше и веселее». Поскольку никакого иного способа коммерческого учета, кроме как по факту, не останется, соответственно, регоператор будет вынужден начислять плату только по фактически вывезенным объемам», – прогнозируют специалисты.

На рынке в действиях, признанных судом незаконными, усматривают признаки коррупционной схемы, в которой могли быть переплетены интересы регионального оператора и чиновников из окружения Шумкова.

«Я вообще не исключал бы возбуждения уголовных дел в будущем. К слову, если Носков уйдет, то это еще более вероятно. Кроме того, в рамках гражданского или уголовного производства появится возможность произвести перерасчет начисленных платежей по этим нормативам. В совокупности суммы незаконно начисленных платежей могут достигать только по предыдущим двум годам 800 миллионов. С текущим выйдет за миллиард. А вкупе с оборотными штрафами за картель и другими потерями и так генерирующая убытки компания просто рухнет. И Зауралью придется выбирать нового регоператора», – заключает собеседник агентства.

Оригинал материала: “Правда УРФО”