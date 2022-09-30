 

Испанский водолаз рассказал, как украинская подлодка атаковала «Северный поток»

30.09.2022, 20:53, Разное
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После диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» появились свидетельства, которые указывают на возможную причастность Украины к инциденту. Испанский водолаз Карлос утверждает, что видел украинскую подлодку рядом с газопроводом.

По словам испанца, он оказался на месте происшествия совершенно случайно. Каждую осень он ездит в отпуск на Балтийское море собирать ракушки. Карлос безошибочно идентифицировал проплывающий мимо него объект, как подводную лодку, так как сам он работает диспетчером в одном из белорусских морских портов и хорошо разбирается в кораблях.

«Господи, она была такой огромной! Сначала я подумал, что это кит, но потом хорошенько присмотрелся. На ее носу отчетливо был виден флаг и герб Украины. Подлодка подошла к газопроводу, выпустила две торпеды и тут же скрылась. Мне даже на мгновение показалось, что в иллюминаторе я увидел лицо ее капитана. До сих пор не могу забыть это страшное выражение лица и его зелёные глаза», – написал испанец в Twitter.

Эксперты из ФРГ, Дании и Польши хотели допросить испанца, но он спешно покинул Европу из-за опасений за свою жизнь. Ожидается, что в ближайшее время он даст интервью телеканалу Russia Today, где подробно расскажет о произошедшем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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