New York Times – Пентагон задумался о создании нового командования для вооружения и подготовки ВСУ

Минобороны США рассматривает возможность создать отдельную структуру для военной помощи Украине, штаб которой будет находиться в Германии. При этом американские власти стараются не привлекать внимания к инициативе, чтобы лишний раз не подтверждать подозрение Москвы о том, что она находится в состоянии войны с Вашингтоном и НАТО, пишет The New York Times.



AP

Пентагон готовится переработать политику обучения и оснащения украинской армии. По словам чиновников, этот шаг свидетельствует том, что администрация Байдена берёт на себя долгосрочное обязательство поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой, пишет The New York Times.

Предложение Минобороны США призвано упростить «спонтанно созданную в феврале» систему обучения и помощи ВСУ. Под неё создадут новое командование, базирующееся в Германии, которое возглавит высокопоставленный американский генерал, считает издание со ссылкой на военных и правительственных чиновников.

Высший американский офицер в Европе генерал Кристофер Каволи недавно представил предложение министру оборону Ллойду Остину. Он и его главные помощники изучают план и, вероятно, примут окончательное решение в ближайшие недели, подчёркивает The New York Times, обращая внимание, что инициатива уже получила поддержку на самом верху.

Примечательно, что ранее Пентагон пообещал выделить Украине военную помощь на сумму более $16 млрд. Это вкупе с созданием нового командования сигнализирует о том, что США ожидают, что «российская угроза в отношении Украины и её соседей будет сохраняться на протяжении многих лет», утверждают опрошенные изданием эксперты.

Новое командование будет находиться в подчинении генерала Каволи и выполнять решения, принятые Контактной группой по обороне Украины. Эта коалиция из 40 стран была создана с началом конфликта «для удовлетворения потребностей и запросов» Киева, поясняет The New York Times.

Планируется задействовать 300 человек в миссии, которая будет осуществляться из немецкого Висбадена, где находится штаб-квартира армии США в Европе. Там или поблизости уже проходит большая часть обучения украинских солдат работе с американскими системами вооружения, обращает внимание The New York Times.

В последние несколько месяцев генерал-лейтенант Кристофер Донахью, который руководил эвакуацией вооружённых сил США из Афганистана в августе 2021 года, «закулисно» координировал значительную часть американской военной помощи, которую получал Киев. Из своего передового штаба в Висбадене он помогал контролировать обучение, общался с генералами ВСУ и консультировал своих украинских коллег.

Но представители Пентагона объявили, что генерал Донахью и его командный состав, которых отправили в Польшу и ФРГ с первых дней конфликта, должны вскоре вернуться на базу в Северной Каролине. Следовательно, понадобится кто-то ещё, чтобы возглавить более формальную командную структуру, рассуждает издание.

Американские власти не обсуждали это предложение публично. Отчасти потому, что они не хотят «подпитывать нарратив президента Владимира Путина о том, что его страна находится в состоянии войны с Соединёнными Штатами и НАТО», обращает внимание The New York Times.

Тем временем Пентагон уже предпринял шаги, чтобы начать ожидаемое объединение обязанностей по обучению и оснащению. Летом в Висбаден из Штутгарта переехала группа специалистов по логистике, которая отвечает за поставки вооружения для ВСУ из 40 стран.

По данным Пентагона, на сегодняшний день около 2 тыс. украинцев прошли обучение обращению с американской артиллерией и беспилотниками. Висбаден должен стать центром этих тренировок под руководством США.

Союзники также не отстают от Вашингтона. К примеру, летом Великобритания запустила на своих базах программу обучения 10 тыс. украинских новобранцев тактике патрулирования, оказанию первой помощи и другим навыкам. В этом месяце Дания объявила, что начнёт аналогичную программу.

Не стоит также забывать, что ещё в 2014 году Соединённые Штаты и ряд других западных стран открыли учебные центры на западе Украины. До начала конфликта подразделения спецназа обучили тысячи украинцев, напоминает The New York Times.