Global Times – Европа страдает, но продолжает вводить санкции — а Америка наживается

Введение Евросоюзом восьмого пакета антироссийских санкций свидетельствует о полной утрате его стратегической самостоятельности, пишет китайская газета Global Times. По мнению редакции издания, Евросоюз находится в такой степени зависимости от США, что послушно следует любым указаниям Америки, когда дело касается России. Безрассудные действия ЕС могут обернуться катастрофой не только для европейского континента, но для всей геополитической ситуации в мире.



AP

Энергетические проблемы Европы становятся всё более серьёзными. Недавние диверсии на «Северных потоках» показали, насколько хрупка безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но даже по мере углубления энергетического кризиса Европа по-прежнему придерживается жёсткой линии Вашингтона в отношении России, не принимая во внимание влияние такого политического курса на неё саму, пишет китайское издание Global Times.

В среду в ответ на результаты референдумов о воссоединении с Россией четырёх регионов Украины председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введёт восьмой пакет санкций против России, который включает в себя ограничение цен на российскую нефть. Такие шаги по-прежнему ставят под угрозу надежды Европы на решение текущих энергетических проблем. Абсолютная трагедия Европы заключается в её возросшей зависимости от Вашингтона до такой степени, что она вынуждена плясать под дудку США всякий раз, когда дело касается отношений с Россией. Страны Европейского союза шаг за шагом усиливают санкционное давление на Россию. В итоге пострадают и ЕС, и Россия, зато США будут довольны, отмечает издание.

Стратегическая автономия Европы и сохранение контроля над собственной экономикой были существенно подорваны российско-украинским конфликтом и манипуляциями США. Европа впала в замешательство после утраты стратегической самостоятельности, что привело к возникновению определённого безрассудства. Опрометчивые санкционные решения, принятые официальными лицами Евросоюза, наносят ущерб самой Европе, поскольку некоторым людям и предприятиям приходится покидать континент по причине усугубляющихся кризисов, пишет Global Times.

Когда разразился военный конфликт между Москвой и Киевом, многие европейцы считали, что в нём они вместе с американцами против россиян. Однако реальность доказала их неправоту: Европа – такой же кусок мяса на разделочной доске Вашингтона. О страданиях Европы стоит задуматься странам всего мира, особенно некоторым союзникам и партнёрам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые слепо следуют за США в целях упрочить их мировое господство. Этим странам следует задаться вопросом, кто на самом деле от этого выигрывает, и понять: в то время как европейская экономика всё глубже погружается в рецессию, Вашингтон продолжает на ней наживаться, пишет Global Times.

Несколько западных СМИ в последнее время наблюдали такое явление. Из-за стремительного роста цен на газ и продолжающегося российско-украинского конфликта многие европейские компании бегут из Европы и переносят свой бизнес в США, включая компании по производству стали и удобрений, сильно зависящих от электроэнергии. Аналитики The Wall Street Journal предупреждают о том, что в Европе может наступить новая эра деиндустриализации. Обозреватели европейского журнала Modern Diplomacy отметили, что Европа будет всё больше отставать, поскольку богатства континента утекают, в основном в США, считает Global Times.

В настоящее время самая большая проблема Европы заключается в неуверенности. Весь континент находится в зоне высокого риска. Украинский конфликт, вероятно, будет обостряться с существенным эффектом распространения, и это принесёт не только геополитические потрясения, но и, что более важно, ослабит или даже сведёт на нет потенциал европейской экономики к процветанию в будущем, отмечает Global Times.

США извлекли огромную выгоду из нынешнего кризиса в Европе почти во всех аспектах. С экономической точки зрения многие европейские производства переезжают в США, и потребности Европы в российских энергоносителях успешно заменяются американскими. Чем более неопределённая ситуация будет в РФ и на Украине, тем больше заработают производители оружия в Америке. В то же время США вмешались в украинский конфликт через НАТО, что усилило зависимость Европы от США в вопросах безопасности и ослабило стратегическую автономию Европы, пишет автор статьи.

Европа оказалась в пассивном положении перед мощью Америки. По наущению Вашингтона Евросоюз сделал своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой и возможными побочными эффектами украинского конфликта, даже если это означает отказ от значительного числа собственных экономических интересов. Кроме того, сейчас у Европы осталось мало ресурсов, которые можно было бы направить на наращивание собственной обороноспособности, поэтому ей приходится больше полагаться на НАТО. Сложившаяся ситуация в Европе усложняет достижение её стратегической автономии, что катастрофично как для самой Европы, так и для всего мира, так как это может привести к серьёзной разбалансировке всей геополитической системы отношений и помешать её нормализации в будущем, подчёркивает Global Times.