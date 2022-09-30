Скандалы: Евросоюз решил заблокировать россиян на криптобиржах

Спрос на криптовалюты в РФ вырос после частичной мобилизации и массового отъезда граждан из страны

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций может запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах в ответ на референдумы на Украине. Спрос на криптовалюты в РФ вырос после частичной мобилизации и массового отъезда граждан из страны. Вместе с тем ЕС может запретить зарегистрированным вне еврозоны биржам работать с европейцами, пока те сотрудничают с россиянами, предупреждают опрошенные «Компанией» аналитики.

О планах ЕС порталу CoinDesk сообщил источник. По его словам, мера будет принята в качестве ответа на «фиктивные» референдумы на украинских территориях. Это не первое ограничение со стороны ЕС, в апреле криптобиржам запретили открывать кошельки российским физическим и юридическим лицам на сумму более €10 тыс. По данным портала, эта сумма может быть сокращена до нуля. Таким образом власти ЕС хотят остановить использование криптовалюты для обхода введенных против РФ ограничений на крупные банковские переводы, пишет CoinDesk.

Если ЕС введет такое ограничение, то ему будут вынуждены подчиниться централизованные криптобиржи, зарегистрированные в Европе. Таких бирж среди пяти крупнейших площадок нет, однако самая крупная по объему торгов Binance (точная локация штаб-квартиры неизвестна) ранее уже вводила ограничения для россиян, ссылаясь на европейские санкции. Следующие по популярности — FTX, Coinbase Exchange, Kraken и KuCoin — учреждены в Антигуа и Барбуда, американских штатах Делавэр и Сан-Франциско, а также на Сейшельских островах соответственно.

Инициатива почти не затронет россиян, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Мера касается непосредственно регулируемых криптовалютных бирж, обменников или банков, поэтому речь идет о «крайне незначительном» количестве россиян, которые пользуются регулируемыми криптоуслугами в ЕС. «Криптоотрасль в целом достаточно анонимна с точки зрения ее характеристик. До тех пор, пока человек не заявит о своих правах на владение каким-то криптокошельком или криптовалютой, сказать, что она принадлежит гражданину России, невозможно», — уверен он. По словам Першикова, с марта лишь около десятка из всех криптобирж пошли по пути санкций.

Хоть и не все биржи зарегистрированы в ЕС, многие из них оказывают услуги европейским пользователям, напоминает криптоэксперт Евгений Каминский. Он не исключает, что европейские власти могут надавить на криптобиржи, разрешив им работать с европейскими пользователями при условии введения ограничений для россиян. «Не факт, что они будут готовы отказаться от европейцев ради того, чтобы сохранить российских клиентов», — говорит эксперт.

В этой ситуации есть вариант уйти на децентрализованные биржи, в которых нет конкретного центра или управляющего, а торговля распределена между пользователями, считает Каминский. Он добавил, что переход на них давно назрел.

Если Binance полностью запретит россиянам трейдинг, то они все равно смогут вывести валюту с биржи, поскольку о заморозке или изъятии цифровых активов речи не идет, отмечает Першиков. По его словам, сейчас не стоит экстренно искать новые площадки, однако не нужно забывать о диверсификации активов на разных биржах

Многие россияне уже перешли с европейских и американских торговых площадок на азиатские, напомнил эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков. Несмотря на это, Binance все еще остается популярной площадкой среди граждан РФ — ее услугами пользуется порядка 30–40% россиян, отмечает эксперт. «Сама биржа не потеряет много от отсутствия россиян, потому что их доля на платформе совсем не высока, в пределах 1%», — заметил он.

Спрос и побег

Между тем в России спрос на криптовалюту после объявленной частичной мобилизации и массового отъезда граждан в другие страны растет, отмечает «Коммерсант». По его данным, россияне интересуются прежде всего стейблкоином USDT (криптовалюта, привязанная к доллару США).

Также увеличился спрос на аппаратные криптокошельки, которые позволяют хранить криптовалюту на твердом носителе, заявили изданию в компании-ароизводителе Tangem. Так, с 20 сентября ежедневные объемы продажи «холодных» кошельков утроились — с 300 тыс. рублей до 911 тыс. рублей. «И это лишь небольшая часть рынка», — добавил представитель компании. На Wildberries объемы сохраняются на уровне 500 тыс. рублей в день, оценивает сервис Moneyplace.

По данным сингапурского платежного шлюза TripleA, цифровыми деньгами владеют более 17 млн россиян, 60% из них в возрасте от 25 до 44 лет.

При этом РФ стала основной юрисдикцией для теневых площадок обмена и торговли криптовалютами с долей в 41,1%, подсчитывали аналитики Clain Tecnologies.

По данным Clain Tecnologies, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж в мире насчитывало до 350 млн человек. При этом на долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалюты, писал в начале февраля Bloomberg, отмечая, что такую цифру правительство страны использует для разработки концепции регулирования криптоотрасли.

Многие россияне, пользующиеся криптобиржами, уже уехали из РФ или собираются это сделать, отмечает Каминский. Торговые площадки дают им доступ к деньгам вне страны. Однако биржи «могут себе позволить» и отказать в этом россиянам, доля которых не так велика. «Даже если окажется, что граждан РФ на бирже больше, чем европейцев, то чеки у последних выше. Биржи примерно так будут принимать решение», — добавил он.

Алина Чупанова, Мария Глазкова

Оригинал материала: “Компания”