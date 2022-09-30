 

Евгений Пригожин объяснил, кто в первую очередь должен быть подвергнут частичной мобилизации

30.09.2022, 20:15, Разное
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“В первую очередь, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны — военнослужащие по контракту, уволенные в запас. Особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. А также представители государственных структур и силовых ведомств. В этом я не могу не согласиться с Рамзаном Кадыровым”, — цитирует предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Бизнесмен добавил, что в последнюю очередь нужно мобилизовать тех россиян, которые никогда не держали в руках оружие и даже те, кто на срочной службе “отстрелял по три патрона”. Он отметил, что в целом призыву не должны подлежать граждане, имеющие стратегически важные профессии, например, IT-специалисты.


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