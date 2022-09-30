Главное украшение Монако: Грейс Келли и ее (скандально) известные драгоценности

В сентябре 1982 года мир потрясла трагедия, случившаяся в легкомысленном княжестве Монако, которое до сих пор ассоциировалось у европейцев с отдыхом и развлечениями. Княгиня Грейс ехала с младшей дочерью Стефанией на автомобиле по крутым скалам Лазурного берега на юге Франции. Внезапно она потеряла управление, и машина сорвалась вниз с обрыва. Мать и дочь были срочно доставлены в больницу. Стефания выжила, хоть и с ушибами и переломом шеи. А Грейс Келли – с разрешения ее супруга князя Ренье – после 24 часов в коме было решено отключить от системы жизнеобеспечения, так как врачи пришли к выводу, что полученные ею травмы несовместимы с жизнью. Она умерла в возрасте 52 лет. По версии главного хирурга госпиталя Монако, где скончалась княгиня, авария стала следствием того, что она перенесла инсульт.

Грейс с родителями Джеком и Маргарет и братом и сестрой Джоном и Лизанной

Биография блистательной Грейс Патрисии Келли была неоднократно экранизирована. Сегодня многие знают, что она ни в коем случае не была “Золушкой”. Она родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии в США в богатой и влиятельной семье. Ее отец, Джон Брендан “Джек” Келли, был спортсменом, выигравшим три золотые олимпийские медали в составе сборной США по гребле. Позже он стал миллионером, владел одним из самых успешных кирпичных предприятий в этой части страны. Мать будущей актрисы Маргарет Кэтрин Майер была первым тренером женских спортивных команд в Пенсильванском университете.

Грейс была третьим из четырех детей, и имя получила в честь сестры отца, умершей в очень молодом возрасте. Она с детства обожала публичные выступления. Помимо участия в школьных спектаклях и церковных постановках сцен из Библии, она иногда подрабатывала моделью. Огромное влияние на Грейс оказали ее дяди – звезда водевиля Уолтер К. Келли и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Джордж Келли. Именно Джордж позже вдохновил племянницу на актерскую карьеру, был ее наставником, когда она делала карьеру в Голливуде. А вот отец Грейс не поощрял ее увлечение сценой – он считал профессию актрисы неприличной. Несмотря на это, Келли поступила в Американскую академию драматического искусства. Будучи студенткой, она подрабатывала моделью и снималась в рекламе сигарет Old Gold, появлялась на обложках глянцевых журналов. Грейс мечтала о театре, но Бродвей ее не принял. Один из ее педагогов, режиссер Дон Ричардсон позже сказал:

Она не смогла бы сделать театральную карьеру. У нее была великолепная внешность и стиль, но не было вокальных данных.

Да и сама актриса скоро поняла, что ей больше подходит кино. Сразу после Второй мировой войны, когда эта индустрия переживала бум, девушка переехала в Голливуд. Она успела сняться в 11 фильмах и сыграть в более чем 60 телевизионных постановках, некоторые из которых стали классикой мирового кинематографа. В 1954 году она получила заветную статуэтку “Оскара” за лучшую женскую роль в “Деревенской девушке” с Бингом Кросби и Уильямом Холденом.

Грейс Келли во время съемок в фильме Альфреда Хичкока “Поймать вора” в 1955

Будучи одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых актрис в мире, в 1955 году она вошла в состав американской делегации на Каннском кинофестивале. Во время фотосессии она познакомилась с князем Монако Ренье III, который искал себе невесту. Биографы утверждают, что для него речь шла о жизни и смерти династии Гримальди: если бы у князя не было наследника, Монако стало бы частью Франции. А вот для Джека Келли это увлечение дочери оказалось весьма затратным: ему пришлось дать за Грейс два миллиона долларов приданого. Часть этих денег заплатила сама невеста – из своих актерских гонораров.

После пышной свадьбы, которая состоялась 19 апреля 1956 года, Грейс Келли закончила актерскую карьеру, чтобы посвятить себя обязанностям княгини Монако. Ренье запретил показывать в княжестве фильмы с ее участием, кроме того, ей пришлось отказаться от американского гражданства. Некоторые биографы полагают, что она скучала по съемкам в кино, но сама она никогда не говорила об этом. Она занималась благотворительностью, выполняла представительские функции. И, конечно, у княжеской четы было трое детей: княгиня Каролина, князь Альбер и княгиня Стефания, бывшая с матерью в тот роковой сентябрьский день сорок лет назад.

Князь Ренье и княгиня Грейс со старшими детьми Каролиной и Альбером

Сегодня, говоря о Грейс Келли, биографы обязательно упоминают ее обширную коллекцию драгоценностей. Это неудивительно, ведь многие из украшений “играли” вместе с ней в фильмах. Например, в триллере Альфреда Хичкока “Окно во двор” она появляется в жемчуге, к которому всегда испытывала пристрастие. Она говорила:

Женщину нужно связывать, но связывать только нитками жемчуга.

Ну, а ее обручальное кольцо Cartier вошло в историю кинематографа. В фильме “Высшее общество”, съемки которого проходили после помолвки Грейс с князем Ренье, актриса играет светскую львицу Трейси Саманту Лорд, на безымянном пальце которой сверкает роскошный бриллиант изумрудной огранки весом 10,48 карата. Интересно, что предложение Ренье делал с другим кольцом: тоже созданным Cartier, но украшенным рубинами и бриллиантами, в соответствии с цветами красно-белого флага Монако. Это украшение, для создания которого ювелиры использовали камни семьи Гримальди, актриса гордо демонстрировала на пресс-конференции, посвященной помолвке, в доме ее родителей в Филадельфии. И хотя оно не относилось к числу ее любимых, позже она неоднократно надевала его с другими драгоценностями в этой цветовой гамме.

Княгиня Грейс в 1973 году

До появления в Монако Грейс Келли у княжеской семьи, в отличие от королевских семей Европы, не было традиционной, передающейся из поколения в поколение коллекции драгоценностей. Поэтому, выйдя замуж за князя Ренье, актриса была вынуждена с нуля создавать собственный “фонд” украшений. Правда, мать жениха княгиня Шарлотта владела несколькими потрясающими произведениями ювелирного искусства, например, жемчужной тиарой Cartier и бриллиантовой диадемой “с бахромой”, но они были ее личной собственностью, и она имела полное право не делиться ими с невесткой. На свадьбу Грейс получила несколько украшений, ставших основой ее коллекции, в том числе, тиару с бриллиантами и рубинами от главного инвестора княжества – Société des Bains de Mer. Эта компания, зарегистрированная в Монако и владеющая казино Монте-Карло, отелем Hôtel de Paris и оперой Монте-Карло, поручила известному ювелирному дому Cartier изготовить для новой княгини тиару в национальных цветах Монако.

Тогда же, чтобы у новой княгини была красно-белая парюра, Национальный совет Монако поручил малоизвестному ювелиру Клерку создать ожерелье, браслет, кольцо и две броши из 800 бриллиантов и 70 рубинов в платиновой оправе. На создание этого комплекта ушло более 14 000 часов. Общая стоимость драгоценностей составила 37 миллионов франков. Однако княгиня не смогла получить этот дар, потому что в княжестве разразился ужасный скандал. Стало известно о сговоре одного из членов Национального совета и ювелира, что цена набора завышена, и излишек собранных средств отправился прямиком в их карманы. Национальному совету пришлось срочно искать другой подарок. Члены совета решили больше не рисковать и обратились в любимый княгиней ювелирный дом Cartier, в котором было создано ожерелье Festoon, ставшее одним из основных элементов ювелирной коллекции княгини Грейс.

P.S.

В 2016 году сын Ренье и Грейс князь Монако Альбер II купил дом детства своей матери в Филадельфии. Ориентируясь на старые фотографии, он полностью восстановил его в том виде, каким он был, когда там жила маленькая Грейс Келли. Альбер время от времени приезжает туда со своей семьей, а в остальное время дом используется в качестве офиса “Фонда князя Монако”.

Князь Альбер у дома своей матери Грейс Келли