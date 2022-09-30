Главы МИД G7 заявили о непризнании вхождения новых регионов в состав России

Страны Группы семи не признают итоги референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение данных регионов в состав России, следует из совместного заявления.

В тексте осудили действия РФ министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

«Мы никогда не признаем ни этих предполагаемых аннексий, ни фиктивных референдумов, проводимых под дулом пистолета», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

При этом они вновь призвали все страны мира «безоговорочно осудить агрессивную войну РФ и ее попытку захватить территорию силой».

Ранее сообщалось, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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