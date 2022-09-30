Политолог Асафов сравнил «георгиевскую речь» Путина с мюнхенской

Объемную речь президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии новых территорий, обращенную к жителям новых регионов, представителям органов власти РФ и коллективному Западу, можно сравнить с мюнхенской по историческому значению, сообщил член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.

Член СПЧ при президенте России, председатель Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) Александр Брод отметил по итогам выступления Владимира Путина, что референдумы – это закономерный процесс, который поддерживают все, кто желает жителям освобожденных территорий мира и созидания, говорится в сообщении на сайте НОМ.

По его словам, ассоциация НОМ вела мониторинг хода референдума в четырех регионах на Юго-Востоке Украины. «Мы уже говорили о том, что референдумы опирались на международную правовую базу. Обеспечено право народа на жизнь, на самоопределение, на безопасность – терпеть дальнейший геноцид со стороны Украины не представлялось возможным. Жители четырех регионов проголосовали за будущее вместе с Россией, за мир, созидание и развитие», – сказал Брод.

Член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов сравнил речь Владимира Путина с Мюнхенской или с Валдайской по историческому значению. По его словам, речь президента получилась достаточно объемной и охватывала очень много обстоятельств нашей жизни – исторический фундамент происходящего, отсылки к нашей ценностной картине мира и обозначение окружающих нас геополитических условий, в которых кроется причина происходящего, в том числе те деструктивные действия, которые предпринимаются против нашей страны.

Асафов подчеркнул, что выступление президента можно понимать и как призыв к другим странам о необходимости решать накопившиеся проблемы не силой, не обманом и не подлостью. «Другой вопрос насколько будет услышан. Пример мирового кризиса демонстрирует желание избежать глобального конфликта через осознание геополитической ситуации сегодня. Я не думаю, что президент и участники подписания исторических документов ждут какой-либо реакции от других стран. Дело в том, что это исторический выбор людей, исторический выбор тех руководителей, которые представляют жителей этих территорий. Самое важное в данном мероприятии – это то, что оно произошло, а не то, как на него отреагируют те или иные западные страны», – добавил он.

Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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