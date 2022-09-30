Скандалы: США обвинили Дерипаску в нарушении санкций и пригрозили сроком до 20 лет

По версии Вашингтона, бизнесмен через подчиненных организовывал сделки с имуществом в США, а также визит и роды в Соединенных Штатах для Екатерины Ворониной, которую Минюст страны назвал подругой бизнесмена и матерью его ребенка

Минюст США обвинил российского миллиардера Олега Дерипаску в нарушении и обходе персональных американских санкций, говорится в сообщении на сайте министерства. Максимальное наказание за это нарушение составляет 20 лет лишения свободы. По версии Минюста США, Дерипаска и две нанятых им женщины, Наталья Бардакова и гражданка США Ольга Шрики, вступили в сговор с целью уклонения от санкций против миллиардера, введенных в 2018 году. Шрики также вменяют препятствование правосудию: по версии США, она удалила электронные записи, подтверждающие ее участие в уклонении от санкций, после получения повестки в суд присяжных с требованием предоставить эти записи.

За это ей тоже грозит до 20 лет лишения свободы. Шрики арестовали утром 29 сентября. В сообщении Минюста упоминается также гражданка России Екатерина Воронина (она же Екатерина Лобанова), которую министерство называет подругой Дерипаски и матерью его ребенка. Бардакову и Воронину обвиняют во лжи представителям власти США, за что им грозит до пяти лет тюрьмы.

По версии Минюста США, Шрики под руководством Бардаковой помогла Дерипаске сохранить три элитных объекта недвижимости в США и использовать финансовые институты США для оказания услуг на «сотни тысяч долларов» в пользу миллиардера. Примерно в 2019 году Шрики организовала для Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии, через несколько компаний принадлежащих миллиардеру, более чем за $3 млн и пыталась вывести деньги на российский счет компании, опять же связанной с Дерипаской, говорится в сообщении. Кроме того, Шрики организовывала для Дерипаски цветы и подарки знакомым бизнесмена в США и Канаде — в том числе Ворониной, когда та была в США, утверждает Минюст страны.

Помимо этого, министерство считает, что Шрики и Бардакова примерно в 2020 году помогли организовать приезд в США Екатерины Ворониной, чтобы она могла родить в США их общего с Дерипаской ребенка. Миллиардер потратил порядка $300 000, чтобы обеспечить ребенку преимущества системы здравоохранения США и гражданство страны по праву рождения, говорится в публикации. Там указано, что фамилию ребенка слегка изменили, чтобы скрыть настоящего отца. В 2022 году Шрики и Бардакова вновь попытались организовать приезд Ворониной с целью родить второго ребенка от Дерипаски, но Ворониной было отказано во въезде в США, сообщил американский Минюст.

Forbes направил запрос представителю Дерипаски.

Олег Дерипаска занял 50-е место в рейтинге 88 российских миллиардеров по версии Forbes в 2022 году. Его состояние было оценено в $1,7 млрд при составлении рейтинга. В августе Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову. Дерипаска потребовал взыскать с предпринимателя 2 млрд рублей из-за оскорбительных высказываний в соцсетях. В том же месяце об иске от Дерипаски заявила команда Алексея Навального (сам Навальный входит в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Ринат Таиров, Анастасия Ляликова

Оригинал материала: “Форбс”