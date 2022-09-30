 

Образ дня: Мила Кунис в пиджаке на голое тело и ботфортах на премьере своего нового фильма

30.09.2022, 18:25, Разное
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В минувший четверг в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Netflix “Самая счастливая девушка из ныне живущих” (Luckiest Girl Alive), и звездой вечера стала 39-летняя Мила Кунис. Для выхода актриса, сыгравшая главную роль в картине, выбрала минималистичный, но сексуальный образ из платья-блейзера Carolina Herrera необычного кроя с глубоким декольте, широким драпированным поясом и “хвостиком” из тюля сзади. Правда, Мила фотографировалась только анфас, поэтому эта очаровательная деталь в объективы не попала. Зато с другого ракурса наряд можно рассмотреть в лукбуке бренда.

Вечерний аутфит Мила дополнила парой черных замшевых ботфорт на шпильках, бриллиантовыми серьгами, контрастным макияжем со стрелками и волнистой укладкой. 

Фильм “Самая счастливая девушка из ныне живущих” выйдет на Netflix 7 октября. Сюжет, основанный на одноименном романе-бестселлере Джессики Нолл, расскажет историю 28-летней девушки по имени Аня (в исполнении Милы), у которой, на первый взгляд, просто идеальная жизнь.

Отметим, что премьера киноленты — не единственное, что празднует Мила Кунис в этот уикенд. В субботу их с Эштоном Катчером дочери Уайатт исполняется восемь лет. Кстати, в семье Милы Кунис и Эштона Катчера есть традиция — вместо того, чтобы задаривать ребенка бесполезными безделушками, по случаю дня рождения от имени девочки знаменитые родители делают пожертвование в благотворительный фонд.


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