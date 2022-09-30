Почему по утрам опухает лицо, что вызывает проблему и как с ней бороться: секрет Кейт Мосс и трюк с металлической ложкой

У каждой женщины хотя бы раз в жизни опухало лицо. Когда утром мы смотрим на себя в зеркало, то чувствуем себя очень непривлекательными. Обычно в течение дня отечность исчезает. Но бывают случаи, когда ситуация повторяется не один раз. Почему лицо опухает по утрам? В статье мы рассмотрим причины этой проблемы и расскажем как с ней бороться.

Откуда берется задержка воды на лице

Многие люди объясняют появление отеков на лице тем, что они долго работали за компьютером или не выспались. Однако это далеко не единственные причины припухлости.

Отеки появляются из-за задержки жидкости в тканях лица. Причины этого могут быть разными, чаще всего они связаны с образом жизни. Чтобы их устранить, вам нужно изменить свои привычки.

Далее мы подробно расскажем, какие факторы могут вызвать отеки на лице.

Соленая пища

Если вы часто употребляете слишком соленую пищу, то это может привести к появлению отеков на лице. Соль задерживает воду в организме. Обычно отечность развивается, когда человек спит.

Вам следует ограничить потребление соли. Это улучшит ваш внешний вид утром.

Аллергия

Причиной отека лица может стать аллергия. Ее может спровоцировать пыль, перхоть и шерсть домашних животных, цветение растений, а также плесень. Нередко причиной аллергических реакций становятся пылевые клещи, которые обитают в постельном белье.

Лечением аллергии должен заниматься врач. Чтобы предотвратить появление таких реакций, избегайте аллергенов, почаще делайте уборку в доме и стирайте постельное белье.

Азиатская кухня и молочные продукты

Блюда азиатской кухни содержат много специй. Такая острая еда может привести к появлению отечности на лице.

Причиной задержки жидкости могут стать молочные продукты. Они содержат лактозу, которая ухудшает текстуру кожи.

В этом случае вам следует исключить из рациона пищу, вызывающую отеки.

Гормональный дисбаланс

Гормональный дисбаланс – частая причина отеков на лице у женщин. Эта проблема возникает во время менструаций. В такие периоды жидкость плохо выводится из организма. Отечность наблюдается не только под глазами, но и в области груди.

Чтобы справиться с этой проблемой, употребляйте продукты с мочегонным действием, такие как рис, спаржа, ананас. Мате и травяной чай из крапивы тоже ускоряют выведение жидкости из организма.

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Чрезмерное потребление жидкости

В последние годы врачи советуют употреблять большое количество воды. Однако слишком много жидкости приводит к появлению отеков, особенно если вы употребляете ее на ночь. Припухлость усугубляется, если вы спите на животе.

Чтобы этого не произошло, ограничьте потребление жидкости. Во время сна положите подушку повыше, чтобы вода оттекала от лица.

Побочные эффекты лекарств

Задержка жидкости может быть побочным эффектом некоторых лекарств. К таким препаратам относятся глюкокортикоидные гормоны. Если принимать их длительное время, то возникает прибавка в весе, которая сопровождается отеком лица из-за скопления воды и жиров.

В таких случаях необходимо обсудить с лечащим врачом возможность снижения дозировки или замены препарата.

Далее мы расскажем о методах, которые помогут быстро устранить отечность.

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Компрессы с чаем

Если отеки появляются преимущественно на глазах, наложите на веки компресс с зеленым чаем. Вы можете также использовать травяные чаи из ромашки или календулы. Это травы обладают противовоспалительным действием.

Приложите к месту отека охлажденный использованный пакетик с чаем. Держите его 10 – 15 минут. Затем умойтесь холодной водой. Завершите процедуру нанесением увлажняющего крема.

Трюк с ложкой

Поместите ложку в морозильную камеру на 10 – 15 минут. Затем приложите ее к векам на 5 минут. Она охладит кожу под глазами, и отеки уменьшатся.

Секрет Кейт Мосс

Этим способом борьбы с утренними отеками пользовалась супермодель Кейт Мосс. Вам нужно добавить в стакан воды несколько кубиков льда и ломтиков огурца.

Смочите этой жидкостью лицо и держите так долго, насколько это возможно для вас. Из-за холода капилляры будут снижаться, и в результате отек лица исчезнет.

После этой процедуры вы можете нанести на лицо тонизирующий крем. Он поможет вашей коже оставаться увлажненной и подтянутой.

Заключение

Чтобы ваш внешний вид был привлекательным, старайтесь вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Наши советы помогут вам избавиться от проблемы отеков на лице.