 

Просто мстит – Личное мнение

30.09.2022, 18:01, Разное
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Карл III на средневекового деспота конечно не тянет, но тем не менее распорядился, чтобы Меган и Гарри оказались в списке членов королевской семьи в самом низу на сайте.


Почему нас папа так не любит, дорогой? Фото: Соцсети

Мистер Гарри и миссис Меган, несмотря на номинальные права на трон — пятые они, что ли? — оказались унижены.

А между тем стоит вспомнить, что на похоронах Бабулечки плакали лишь немногие. Да только Меган и плакала, да?

Ходила. Грустила. Очень хорошо выглядела. Не а пример, кстати, Кейт, у которой лицо — презрительное.

И вот Карл так обижает Сассексов. С довольствия снял, в списке членов семьи опустил совсем вниз.

Кажется, что будто новый король просто обижен. Мстит красивой невестке, потому что сам некрасив. И жена его тоже. А вот Меган красива и искренна. Конечно, не всегда следит за тем, что говорит в интервью, но ведь она так чувствует.

Разве можно вот так обращаться с сыном и его женой? Нехорошо.

Как у вас отношения со свёкром?

Источник: Лена Миро


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