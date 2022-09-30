 

Социолог Потуремский: Путин точно объяснил суть нашего конфликта с коллективным Западом

30.09.2022, 18:00, Новости дня
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Россия как уникальная цивилизация имеет право на суверенитет, русские имеют право жить на своей территории так, как хотят. Попытки навязать нам чужую волю, сломить не увенчаются успехом. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя выступление Владимира Путина на церемонии подписания документов о вхождении в состав РФ новых территорий.

«Главной в речи президента мне показалась тема восстановления исторической справедливости. Из уст президента прозвучала цитата одного из наших философов. Воспроизвожу по памяти: «Если я русский, то я люблю по-русски, я живу по-русски» – это наша ключевая ценность, ключевая позиция», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Главным вопросом было то, как РФ отнестись к итогам референдумов в четырех регионах: Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Это ключевая вещь. Путин объяснил, почему для нас это такое долгожданное событие – появление новых субъектов в составе РФ. Он очень точно по пунктам, скрупулезно объяснил нашу позицию и дал оценку происходящему на Украине, объяснил, в чем суть нашего сегодняшнего конфликта с коллективным Западом», – отметил Потуремский.

В пятницу президент Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. На церемонии он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда. «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», – подчеркнул президент.

23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Участники голосования подавляющим большинством высказались за вхождение в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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