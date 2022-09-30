Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым пройдет в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября.

«Прощание с Борисом Моисеевым состоится в воскресенье, 2 октября в 12:00 в траурном зале на Троекуровском кладбище», – сообщили в Telegram-канале исполнителя.

Напомним, 27 сентября заслуженный артист РФ Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни.

Моисеев окончил Минское хореографическое училище как классический танцовщик. Он получил известность на постсоветском пространстве благодаря шоу-проекту «Борис Моисеев и его леди». Дискография музыканта насчитывает десять альбомов, в том числе пластинки «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек» и «Ангел».

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