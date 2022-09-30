Британия внесла Набиуллину в санкционный список

Британия объявила о санкциях против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, следует из обновленного санкционного списка на сайте британского правительства.

Отмечается, что ограничительные меры, предполагающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены в связи с тем, что Набиуллина «получает выгоду от поддержки правительства РФ посредством работы на него в качестве главы Центрального Банка Российской Федерации», передает ТАСС.

Ранее Британия ввела санкции против нескольких глав российских регионов, министра юстиции РФ Константина Чуйченко и председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.

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