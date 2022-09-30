Слова Зеленского о НАТО расценили приглашением к конфликту ядерных держав

Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянса вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», – цитирует Слуцкого ТАСС.

По его словам, единственным путем для Киева сейчас остается сдача оружия и возвращение за стол переговоров, в таком случае «поток кровавых жертв» украинских властей будет прекращен.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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