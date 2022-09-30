Мнение: Падение Европейской империи, ЕС уже проиграл и скатывание Европы в Средневековье

1. Нынешняя тяжёлая ситуация заставляет европейцев вспомнить о неприятных исторических аналогиях (ссылка):

Немецкий журналист Даниэль Эккерт счёл, что Европа находится в состоянии кризиса, который напоминает падение Римской империи. В статье, опубликованной в газете Die Welt, он сравнил эти ситуации и привел список параллелей между развалом Рима и упадком в странах Евросоюза. Его цитирует РИА Новости.

Одной из общих черт Эккерт назвал инфляцию, которая обрушилась на ранее стабильную валюту. «Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», — подчеркивается в статье германского издания.

Другим сходством автор счел период пандемии, напомнив, что в Римской империи до инфляции распространялась Антонинова чума. Он отметил, что после пандемии денежный и экономический порядок в Риме уже не был прежним. Эккерт также добавил, что попытка государства контролировать рынок тогда вылилась лишь в ухудшение кризиса.

Помимо того, журналист указал, что Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, так как является страной-экспортером и больше других государств зависит от безопасных торговых путей. «Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», — рассудил он.

Помимо деградации финансов, последствий пандемии и подрыва торговли можно назвать и другие очевидные сходства.

Военные расходы Евросоюза, как и позднего Рима во времена кризиса III века, резко возросли. При этом нравы упали, демография подорвана, рождаемость низкая. Современные европейцы (как и поздние римляне) предпочитают, чтобы вместо них на далёких окраинах «проримские» варвары сражались с «антиримскими» варварами. Одновременно коренное население постепенно, но уверенно замещается мигрантами и беженцами.

Также в третьем веке в Римской империи резко ухудшился климат: стало больше летних засух и холодных зим. Сельское хозяйство пришло в упадок. Это же мы видим и в современной Европе из-за климатических проблем и энергокризиса.

Наконец, на Востоке поднялась мощная держава-конкурент. В III веке это была иранская империя династии Сасанидов. Сейчас это Китай и Россия (да и современный Иран, между прочим, тоже входит в антизападный лагерь, ещё в нашу сторону посматривают условно нейтральные Индия и Саудовская Аравия).

Милитаризация и рост экономических проблем закончились для Рима в III веке тяжелейшими бедствиями: на протяжении почти 50 лет шли внутренние войны, императоры менялись на престоле примерно раз в два года, постоянно свергая друг друга (так называемая «эпоха солдатских императоров»). Часть окраинных территорий империи была навсегда оставлена. После 284 года наступила временная передышка, но уже в начале IV века снова возобновились гражданские войны, а с конца IV века империя начала быстро рушиться под ударами варваров. По факту, Западный Рим пришёл в ничтожество и был разграблен готами уже в начале V века, а в 476 году просто была поставлена последняя точка – ликвидирована должность императора на Западе.

Сколько ещё времени есть у современной Европейской империи, непонятно. Процессы столь масштабного упадка, с одной стороны, проходят небыстро, ведь накопленный за предыдущие столетия жирок ещё не до конца сожжён. С другой стороны, историческое время ускоряется, и в этот раз коллапс может наступить куда быстрее.

2. В Венгрии констатируют, что Евросоюз по итогам нынешнего конфликта уже в любом случае проиграл (ссылка):



Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер признал, что страны Евросоюза на фоне кризиса на Украине вынуждены действовать вопреки собственным интересам. По его словам, Евросоюз уже можно признать проигравшим в данном конфликте, сообщает РИА Новости.

«Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем», — заявил венгерский парламентарий.

Он добавил, что из-за групп интересов и частного капитала вне Европы каждое государство, входящее в Европейский союз, теряют военную и политическую независимость, а взамен получает экономическую и энергетическую нежизнеспособность. Помимо этого, как отметил Кевер, у стран увеличивается количество и размеры финансовых долгов, а общество становится все более разобщенным.

Эту точку зрения разделяют китайцы, которые пишут, что независимость Евросоюза потерпела крах (ссылка):

Европейский Союз окажется в наибольшем проигрыше вне зависимости от исхода конфликта между Россией и Украиной, пишет China Daily.

Комментируя эту точку зрения, журналисты издания указали, что страны Евросоюза столкнутся с последствиями украинского кризиса не только в сфере экономики и благосостояния, но и в плане геополитики.

Издание подчеркивает, что тяжесть спланированных Соединенными Штатами в отношении РФ экономических санкций в наибольшей мере ощутят такие страны, как Франция и Германия. По мнению журналистов, главным итогом таких мер станут инфляция и нехватка энергоносителей на Западе. China Daily подчеркивает, что на фоне развития украинского кризиса попытки Европы стать политической силой, способной дистанцироваться от Вашингтона, потерпели фиаско.

3. Американские журналисты подтверждают – Европа стремительно деградирует до средневекового уровня (ссылка):

Европейские страны возвращаются в Средневековье из-за наступления долгосрочного энергетического кризиса. На это указал старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

В частности, он обратил внимание на ситуацию, когда европейские леса вырубаются на дрова. Такое положение дел эксперт связал с тем, что Россия отвечает на санкции ЕС своими контрсанкциями, включая прекращение поставок природного газа.

Рапоза отметил, что многие предприятия прекращают работу из-за многократно выросших счетов на электроэнергию. При этом до начала российской спецоперации на Украине Москва поставляла практически половину потребляемого европейцами топлива.