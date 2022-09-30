Пробка длиною в 1,5 км растянулась на Комендантском проспекте утром 30 сентября

Жители города на Неве пожаловались на длинную пробку на Комендантском проспекте утром 30 сентября. Затор образовался на 1,5 км — буквально во всю длину проспекта. Как отметили горожане, виною тому дорожные работы, которые проходили на соседних улицах.

С аналогичной проблемой жители Северной столицы сталкивались и в четверг, 29 сентября. Тогда длина пробки выросла до 2,6 км.

Жалобы петербуржцев были связаны с тем, что им пришлось добираться пешком до станции метро «Комендантский проспект». Как выяснилось позже, ремонтные работы проводились на Шуваловском проспекте, который соединяет Комендантский проспект и имеет выезд на ЗСД.

Напомним, что жители Северной столицы почти весь сентябрь жалуются на заторы в городе. Все началось с работ на Пулковском шоссе, затем Смольный решил проводить их по всему городу, в результате чего заторы образовывались даже в выходные дни.