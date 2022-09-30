 

Пробка длиною в 1,5 км растянулась на Комендантском проспекте утром 30 сентября

30.09.2022, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жители города на Неве пожаловались на длинную пробку на Комендантском проспекте утром 30 сентября. Затор образовался на 1,5 км — буквально во всю длину проспекта. Как отметили горожане, виною тому дорожные работы, которые проходили на соседних улицах.

С аналогичной проблемой жители Северной столицы сталкивались и в четверг, 29 сентября. Тогда длина пробки выросла до 2,6 км.

Жалобы петербуржцев были связаны с тем, что им пришлось добираться пешком до станции метро «Комендантский проспект». Как выяснилось позже, ремонтные работы проводились на Шуваловском проспекте, который соединяет Комендантский проспект и имеет выезд на ЗСД.

Напомним, что жители Северной столицы почти весь сентябрь жалуются на заторы в городе. Все началось с работ на Пулковском шоссе, затем Смольный решил проводить их по всему городу, в результате чего заторы образовывались даже в выходные дни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / Юрий Лоза презентовал новую песню «4 бревна»

28.02.22 / Россия заменит цифровую подпись сургучной печатью

31.07.22 / Прокремлевский колумнист Spiegel – Шрёдер не заслуживает порицания от немцев за переговоры с Москвой

18.06.22 / На “Мерседесах” чиновников отключат ABS и подушки безопасности в знак солидарности с простыми россиянами

28.10.20 / Роспотребнадзор ввел новые ограничения и объявил всеобщий масочный режим: Главные вопросы

20.05.22 / Инопланетяне «отключили ядерное оружие», утверждает бывший офицер ВВС США

01.02.22 / Специалисты отметили пользу сливочного масла для здоровья организма зимой

31.12.21 / Откуда взялась Снегурочка?

18.05.21 / Скандалы: «Главкосмос» запустил экраноплан в гараж

11.03.22 / Возможен ли секс в космосе?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика