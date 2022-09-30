Скандалы: Бежали волны за кормою

Какие жертвы принес миллиардер

После февраля, когда началась специальная военная операция на Украине, западные страны арестовали полтора десятка суперяхт, принадлежащих богатым российским гражданам, попавшим под ограничительные санкции. Большинство из этих транспортных средств тихо прячутся в море с выключенными транспондерами, стараясь не привлекать к себе внимания. Но неугомонные власти недружественных стран продолжают искать и находить имущество попавших под санкции олигархов, и для некоторых уже пошел процесс обысков, изъятий и даже продажи на аукционах.

Alfa Nero

Новости о трудной судьбе суперяхт, принадлежащих российским хозяевам, стали общим местом в лентах новостей. Весной этого года руководители «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и его сын Андрей попали под санкции Евросоюза. После этого отец и сын, позиционирующие себя как люди религиозные, покинули совет директоров «Фосагро», а Гурьев-младший ушел и с должности генерального директора. Следом пришла информация, что яхта Гурьева-отца Alfa Nero, стоимость которой оценивается более чем в 120 миллионов долларов, скрывается в Антигуа. Alfa Nero «пропала» 3 марта в Карибском море. То есть именно тогда кто отключил отслеживание автоматической системой идентификации (AIS).

Следует заметить, что в санкционные списки США Гурьевых внесли только в августе нынешнего года, они попали в один пакет с Дмитрием Пумпянским и главами пророссийских администраций Мариуполя и Херсонской области Константином Иващенко и Владимиром Сальдо.

Яхта длиной 82 м, построенная на знаменитой верфи Оceanco (Нидерланды), несколько месяцев стояла пришвартованной в гавани Фалмута в Карибском море. Но

18 августа Высокий суд Антигуа утвердил ордер на обыск и конфискацию, и выдал мандат на допрос членов экипажа. Все эти действия были проделаны по запросу США.

Официально судно зарегистрировано на лондонскую компанию Flying Dutchman Overseas Limited («Заморский летучий голландец»). При этом в 2015 году представитель Гурьева утверждал, что яхтой тот не владеет, а просто «фрахтует на регулярной основе».

В рейтинге богатейших россиян, составленном журналом Forbes, в 2022 году Андрей Гурьев занимает 24-е место с состоянием $4,8 млрд.

Удобрение почвы

Откуда деньги на яхту и красивую жизнь? Семья Гурьевых владеет производителем минеральных удобрений «ФосАгро» и холдингом «АгроГард», под управлением которого находится 156 000 га сельскохозяйственной земли. Дзюдоист Андрей Гурьев окончил Институт физкультуры, по комсомольским делам познакомился с Михаилом Ходорковским* (признан иноагентом), стал работать в кооперативе «Менатеп». В структурах «Менатеп Групп» он работает более 15 лет. В 2001-м Гурьев возглавляет совет директоров ООО «Апатит» – структурного подразделения группы, курирующего крупные месторождения апатитов. Тогда же создается объединение, которое начинает производить минеральные удобрения. Из него и вырос холдинг «ФосАгро».

Ходорковского отправили за решетку, а Гурьев, выйдя сухим из воды, с 2005 года стал хозяином крупнейшего холдинга по производству минеральных удобрений. Кроме того, он начал политическую карьеру – стал сенатором, представляя Мурманскую область в Совете федерации. Деятельность холдинга все эти годы сопровождалась регулярными скандалами — говорилось об использования сложных схем для неуплаты налогов в полном объеме, о сомнительном отчуждении горно-обогатительной фабрики «АНОФ-2». Виновными в гибели вследствие аварии 12 человек на руднике «Апатита» в 2008 году называли руководителей «ФосАгро» Волкова и Гурьева. В 2009 году Гурьева обвиняют в том, что его предприятие нарушает необходимые экологические нормы, тем самым загрязняет окружающую среду на территории Мурманской области.

Отрава

СМИ, рассказывая о «ФосАгро», часто употребляют слова «экологическая катастрофа». Причем инциденты регулярно случаются в разных городах, где расположены предприятия «ФосАгро». «Пылят» хвостохранилища, где предприятия Гурьева хранят отходы производства – в 8 км от города Апатиты. Местные жители описывают это так: «Сегодня я снова не увидел наших гор. Нефелиновая пыль, пришедшая с хвостов ФосАгрЫ, накрыла город на Кольском полуострове. Руководство Апатита вновь наносит непоправимые удары по органам дыхания и сердечно-сосудистой системе горожан. Немногие знают, что такое пневмокониоз». И далее: «Если вы достаточно долго живёте в нашем городе, наверняка замечали у себя симптомы: больных беспокоит одышка при нагрузке, боли в груди, кашель с вязкой мокротой, сердцебиение, утомляемость и слабость». Жители города Волхов считают «ФосАгро» виновником появления ядовитого смога над их городом. В октябре 2021 года в в Череповце произошел выброс аммиака, пострадали три человека. ЧП произошло на химпредприятии «ФосАгро». Все трое пострадавших – работники предприятия.

Однако из всех этих и множества других историй Гурьев благополучно вышел. Предполагали, что если бы не должность в Совете Федерации, ему могла бы грозить уголовная ответственность, в том числе – за нарушение правил охраны и пользования недр.

В 2013 году Гурьев прекратил политическую деятельность, объяснив это желанием активнее заняться развитием бизнеса. Однако в новостях высказывалось и другая версия. Уход с государственного поприща мог быть вызван наличием у политика дорогой недвижимости в Англии, что было запрещено в 2013 году, после вступления в силу соответствующего закона. Андрей Гурьев якобы не решился лишиться своей перестроенной к тому времени собственности стоимостью в 50 млн. фунтов. Старинное здание Витанхерст, размеры которого в Лондоне превосходит только Букингемский дворец, расположено на участке 4,5 га.

Возможно, теперь семья Гурьевых, отрезанная от Карибов, активнее займется российским сельским хозяйством, поднимая до уровня удобств лондонского замка и роскоши обездвиженной яхты дома в своих поместьях в Курской, Орловской, Липецкой областях, где раскинулись поля их «АгроГарда».

* Ходорковский Михаил Борисович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Валерия Тихонович

Оригинал материала: “Наша Версия”