Шведский прокурор, пообещавший огласить миру правду о подрыве «Северного потока», умер от укуса пчелы

Заместитель главы шведской прокуратуры Эрик Ульссон, обещавший огласить миру правду о подрыве труб «Северного потока» и обвинявший спецслужбы в попытке изъятия первичных протоколов Береговой охраны о диверсии, найден мёртвым у себя дома. Судя по всему, его укусила пчела, спровоцировав моментальную аллергическую реакцию и анафилактический шок.

Полиция Стокгольма сообщила некоторые подробности произошедшего: тело обнаружили, когда прокурор не явился на работу. Неподалёку было обнаружено завещание Ульссона с просьбой немедленно кремировать его в случае смерти, что и было исполнено спустя несколько часов. Со слов полицейских, нашедших труп, ничего не указывало на криминальный характер случившегося, поэтому уголовное дело заведено не будет. Коллеги прокурора уже выразили соболезнования его родственникам.

Трагическая гибель Ульссона уже стала поводом для спекуляций и распространения теорий заговора – так, в сети нашли фотографии, сделанные десять лет назад, на которых он был запечатлён на пасеке прямо рядом с его загородным домом в коммуне Лунд. Однако полиция вскоре опубликовала комментарий эксперта: как оказалось, мощная аллергия на укусы пчёл может внезапно развиться даже в преклонном возрасте.

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