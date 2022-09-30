Как в Москве готовят к зиме общественный транспорт

В Москве продолжается подготовка к зиме. Работы ведутся и на транспортной инфраструктуре. Так, до конца октября на всех станциях метро вновь установят вторые вестибюльные двери – около пяти тысяч штук. Вторые двери служат барьером для холодного воздуха.

В настоящий момент на входах и выходах из станций метро промывают воздушно-тепловые завесы, которые около 1,3 тысячи. Они начнут работать ближе к зиме. Уже проведена проверка всех тепловых сетей. Также специалисты удостоверились в бесперебойной работе систем обогрева лестничных сходов.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что вентиляцию в метро перевели на осенний режим. Режим работы кондиционеров в вагонах также изменится. В них будет немного холоднее, чтобы пассажиры в теплой одежде чувствовали себя комфортнее.

“Сейчас сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой”, – отметил Ликсутов.

Поезда Центрального транспортного узла также готовят к зиме. Специалисты проверяют состояние уплотнителей на окнах и в дверях и обогрев лобовых стекол, тестируют систему отопления и водоснабжения, готовят всю необходимую технику. Кстати, здесь вентиляция тоже будет работать по-другому в зимний период. В общей сложности к холодному сезону подготовят свыше 320 поездов.

Автобусы и электробусы тоже проверят к зиме. Это порядка шести тысяч единиц транспорта. Специалисты обратят внимание на состояние охлаждающей жидкости, приведут в порядок пневмосистемы, топливные системы, системы отопления, элементы остекления и уплотнителей дверей.

“Ежегодно с приходом осени Московский транспорт начинает масштабную подготовку инфраструктуры холодам. Сергей Собянин поручил обеспечивать комфортные поездки”, – сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что в столице уже работают 124 зарядные станции для электромобилей. С момента запуска проекта “Энергия Москвы” граждане воспользовались этими станциями свыше 51 тысячи раз. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.