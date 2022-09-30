 

Компаниям грозит приостановка деятельности за несоблюдение закона о частичной мобилизации

30.09.2022, 17:25, Разное
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Вручение повесток призывникам производится в том числе по месту работы. После этого работодатель обязан незамедлительно уведомить сотрудников, попросить их расписаться в корешке документа и направить его в военный комиссариат. Это служит подтверждением выполнения организацией требования об оповещении работника.

“Если в ходе проверки подтвердится факт отказа в получении письма с повестками сотрудникам без уважительной причины, работодателю может грозить административная ответственность. Согласно ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях, в качестве одной из мер воздействия в этом случае может стать приостановка деятельности компании на срок до 90 суток”, – приводит текст обращения Агентство городских новостей “Москва”.

Невручение повестки расценивается как воспрепятствование деятельности военного комиссариата.

Напомним, что 1 октября в Москве откроется центр помощи родственникам мобилизованных. Он расположен по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Семьям призывников помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.

Ранее сотрудники префектур Москвы стали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.


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