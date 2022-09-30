“Я еще вернусь”: Арнольд Шварценеггер спровоцировал скандал знаменитой фразой из “Терминатора”

На днях 75-летний Арнольд Шварценеггер посетил Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша, однако его визит закончился скандалом. Экс-губернатор Калифорнии и актер оставил в гостевой книге роспись в виде легендарной фразы из фильмов о Терминаторе “I’ll be back” (“Я еще вернусь”), что смутило посетителей и пользователей сети, которые посчитали такой жест неуместным. В ответ на негативную реакцию на цитирование франшизы музей выпустил официальное разъяснение.

Этот визит планировался относительно непродолжительным, – гласит заявление. – Надпись должна была стать обещанием вернуться для другого, более серьезного и углубленного визита.

Тем не менее, трагический памятник истории актер посетил не просто так. В начале этого года Шварценеггер получил специальную награду Фонда Еврейского центра Освенцима за вклад в борьбу с межрасовой ненавистью.

Напомним, что в прошлом году Арнольд Шварценеггер развелся с женой Марией Шрайвер после 10-летнего судебного процесса. Супруга подала на развод в июле 2011 года, и к тому времени они с супругом уже несколько месяцев не жили вместе. Процесс затянулся на более чем 10 лет из-за того, что, как говорится в документах, “у супругов не было достаточной мотивации”, а также у них не было брачного контракта. Из-за этого Арнольд и Мария долго делили совместное имущество. Но настоящей причиной развода стал внебрачный сын Шварценеггера по имени Джозеф. Всего у актера пятеро детей.

Арнольд Шварценеггер с бывшей супругой