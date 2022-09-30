 

Принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания ждут второго ребенка

30.09.2022, 16:58, Разное
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Принц и принцесса Люксенбургские скоро станут родителями во второй раз! Об этом сообщила пресс-служба герцогского двора от лица родителей принца Гийома – герцога Анри и герцогини Марии Терезы.

Их королевские Высочества Великий Герцог и Великая Герцогиня рады сообщить, что Наследный Великий Герцог и Наследная Великая Герцогиня ожидают второго ребенка. Он появится на свет в апреле 2023 года, — говорится в заявлении.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель уже поздравил Гийома и Стефанию в личном блоге: 

От имени правительства я хотел бы передать самые теплые поздравления Их Королевским Высочествам наследному Великому Герцогу и наследной Великой Герцогине в связи с этим событием.

Новорожденный станет младшим братом или сестрой для принца Люксембурга Чарльза, которому в мае исполнилось два года и который является вторым в очереди на престол после своего отца. Будущий же малыш станет третьим в линии престолонаследования. 

Гийом и Стефания с сыном Шарлем

Напомним, долгожданный первенец Гийома и Стефании появился на свет 10 мая 2020 года, когда супругам было 38 и 36 лет соответственно. Мальчику дали имя Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Принца Шарля крестили 19 сентября в аббатстве Сен-Морис в Клерво, построенном в 1115 году. Его крестными родителями стали принц Луи, брат принца Гийома и графиня Гаэль де Ланнуа, сестра принцессы Стефании.

Принц и принцесса знакомы с 2004 года, встречаться начали в 2010-м, а свадьбу сыграли спустя еще два года. В 2016-м в интервью французскому журналу Point de Vue Стефания рассказала, что планов рожать детей в ближайшем будущем у нее нет. Но, как мы видим, спустя время она изменила свой настрой, и теперь ее сын занимает второе место в очереди на королевский престол, опережая четырех братьев и сестер отца, в том числе принца Луи, который в начале апреля объявил о своем намерении жениться во второй раз.


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