 

Мнение: Про прецедент

30.09.2022, 16:55, Разное
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Главное, что я услышал в сегодняшнем выступлении президента Росси: «США единственная в мире страна, дважды применившая ядерное оружие и создала прецедент».

Из слов Владимира Путина о прецеденте следует, что  он тоже морально готов повторить прецедент США, готов к применению ядерного оружия? Или не готов? И я не правильно понял президента моей страны?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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