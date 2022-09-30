Мнение: Про прецедент
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Главное, что я услышал в сегодняшнем выступлении президента Росси: «США единственная в мире страна, дважды применившая ядерное оружие и создала прецедент».
Из слов Владимира Путина о прецеденте следует, что он тоже морально готов повторить прецедент США, готов к применению ядерного оружия? Или не готов? И я не правильно понял президента моей страны?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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