Мнение: Про прецедент

Главное, что я услышал в сегодняшнем выступлении президента Росси: «США единственная в мире страна, дважды применившая ядерное оружие и создала прецедент».

Из слов Владимира Путина о прецеденте следует, что он тоже морально готов повторить прецедент США, готов к применению ядерного оружия? Или не готов? И я не правильно понял президента моей страны?

Фотографии отсюда

—