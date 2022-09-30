 

Хороший вкус – Личное мнение

30.09.2022, 16:40, Разное
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Говорят, что Бред Питт наконец отошёл от затворничества и подбивает клинья к Эмили Ратаковски.

Пока ещё вроде как ничего не случилось, но Питт явно тянется к прелестям Эмили.


Фото: Соцсети

Что сказать по этому поводу? У Питта — хороший вкус.

В чём-чём, а в этом ему не откажешь, согласитесь. Избавившись от толстушки Энистон, поженился на самой красивой на тот момент женщине планеты Джоли.

Джоли доводила и себя, и Питта. Постарела, подурнела, характер вконец испортился, и Питт стал снова свободен.

Но тут ему показалась Эмили. Тоже, знаете ли, одна из самых красивых женщин. Совсем недавно рассталась со своим мужиком.

«Он пригласил ее на свидание, и она согласилась. Она всегда считала Брэда милым, и с ее точки зрения, что ей было терять?», — цитируют осведомлённого источника СМИ.

И действительно, у Эмили в её 31 год жизнь только начинается. У Пита, в его 58, продолжается. Чего им терять?

Джоли, конечно, будет рвать на себе последние волосы. Опять подаст в суд на Питта, но это всё ерунда. Он-то будет с Ратаковски!

Источник: Лена Миро


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