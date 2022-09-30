 

Мнение: Кодирование

30.09.2022, 16:10, Разное
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В Москве введут контроль за военнообязанными по QR-кодам. Информацию об этом разослали в государственные компании, сообщают телеграм-каналы со ссылкой источник из дочерней компании Сбера.

Ну, как бы не удивительно. Технология себя оправдала во время предыдущего террора, нелепо не применить ее в ходе нынешнего. Осталось только разработать критерии, по которым мужское (кстати, и не только мужское) население будет обязано получить на Госуслугах заветный QR-код, и предъявлять его по первому требованию патруля. Нет кода – задержание до выяснения и штраф. Зеленый QR-код – временно свободен. Красный – патруль немедленно кладет гражданина лицом в собянинскую плитку и вызывает транспорт. Полчаса на переодевание, право на один звонок – и теплушка уже везет тебя к месту совершения тобой последнего подвига в жизни.

Источник: Эль Мюрид


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