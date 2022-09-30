 

Володин: Путин уведомил Думу о желании Донбасса войти в состав РФ

30.09.2022, 16:05, Разное
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Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

“Президент Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Конституционного закона “О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации” уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов”, – цитирует Володина телеграм-канал ГД.

Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. За вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожье – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.


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