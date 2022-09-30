Хватит с него: государства оценило похороны Моисеева в 19 589 рублей и 88 копеек

В 2010-м Моисеев получил звание Заслуженного артиста России, которое, в числе прочих льгот, позволяет получить место на престижном погосте. Это, как ранее рассказала Алена Кравец, позволит ему бесплатно упокоиться на Троекуровском кладбище, где похоронены певцы Юлия Началова, Юрий Шатунов, Валентина Легкоступова.

Вообще же стоимость захоронения на Троекуровском зависит от “престижа” участка и начинается от 1 163 610 рублей. Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей.

Но требуются и дополнительные затраты – аренда зала, покупка гроба, памятников и венков, рытье могилы. На эти нужды Борис Моисеев получит 6 964 рубля 68 копеек. С 1 февраля 2022 года был установлен такой размер федерального пособия на погребение. Еще 12 625 рублей положены из бюджета Москвы. Именно такую сумму выделяют в столице дополнительно на погребение безработного пенсионера. Таким образом, похороны певца оцениваются в 19 589 рублей и 88 копеек. Мол, и хватит с него!..

Теперь вся надежда на деньги Аллы Пугачевой и Алены Кравец, которые обещали финансово поучаствовать в траурном мероприятии. Ведь, как говорят друзья певца, только красивый лакированный дубовый гроб стоит около 300 тысяч рублей.