ПАО «ОДК-Сатурн» отмечает 106 лет со дня основания ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ПАО «ОДК-Сатурн» отмечает 106 лет со дня основания

30.09.2022, 15:15, Новости
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Сегодня в Рыбинск проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 106-ой годовщине основания предприятия ПАО «ОДК-Сатурн». На Аллее Моторостроителей состоялась церемония вручения сотрудникам предприятия свидетельств о занесении их имен на Доску почёта.

Свой 106-й день рождения коллектив ПАО «ОДК-Сатурн» встречает, принимая непростые вызовы нового времени. Вместе с выпуском серийной продукции для гражданской авиации, предприятие продолжает расширять сегмент энергетического машиностроения, разрабатывает силовые установки для флота, развивает газотурбинные технологии, реализует ряд инновационных проектов, в том числе и на базе аддитивных процессов.

Об этом, а также о роли «Сатурна» и его трудового коллектива в жизни города, региона и страны в своём приветственном слове отметил Герой Труда, заместитель генерального директора, управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков:

— Дорогие заводчане, ваша значимость для предприятия колоссальна. Вы все своим трудом приносите славу «Сатурну». И это не громкие слова. Наше предприятие очень значимо для страны, а сейчас, в данный период времени, особенно. Хочу отметить, что люди, приносящие славу «Сатурну», скромные. Они не похвастаются своими успехами, своей значимостью для предприятия. А на Аллее Моторостроителей их имена становятся достоянием всего Рыбинска. Низкий вам поклон за ваш труд.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, принявший участие в церемонии занесения имен моторостроителей на Доску почёта, отметил, что коллектив «ОДК-Сатурн» заслужили своим трудом почёт, уважение и глубочайшую признательность.

— Главное, что даёт сегодня Рыбинск нашей стране — это продукция, которую вы производите. Мы гордимся трудовым коллективом «Сатурна». Вы — профессионалы своего дела, любите свою работу, свое предприятие.

В нашем городе порядка ста мемориальных мест: монументов, памятных досок. Они посвящены знаковым событиям, известным людям, нашим землякам. А этот комплекс можно назвать «народным». Он посвящен всем работникам предприятия. Поэтому это место имеет особое значение в жизни Рыбинска. Спасибо вам, — сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На торжественной церемонии 50 лучших сотрудников «ОДК-Сатурн» из разных подразделений завода получили свидетельства о занесении их имен на Доску почёта.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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