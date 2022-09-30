«Хреново. Не хочу уезжать. Но и выбирать смерть не желаю»

Политик Леонид Гозман* покинул Россию.

Накануне Гозмана выпустили из спецприемника, где он отбывал второй подряд административный арест. Той же ночью политик сел в самолет и улетел из страны. Как это было — в материале Ирины Воробьевой.

Спецприемник № 2 — Мнёвники, Москва

Встречать Леонида Гозмана приехали только жена, адвокат и три журналиста (двое из «Новой газеты»). По уже сложившейся традиции все приглядываются к знакам: выпустят или опять задержат? Есть ли, например, автозак на территории? За несколько минут до выхода Гозмана к спецприемнику подъезжает патрульно-постовой автомобиль МВД, где сидят два сотрудника в масках. Все начинают ощутимо нервничать. Но практически ровно в 19.35 (именно в это время заканчивался второй административный арест) дверь спецприемника открывается, и Леонид Гозман выходит на свободу. Обнимает жену, жмет руку адвокату, улыбается. «Все хорошо! Спасибо всем за поддержку! Сидеть было несложно». И через паузу: «А вот что она пережила…» — кивает в сторону супруги. Мы уже знаем, что он сейчас поедет домой, соберет вещи и двинется в сторону аэропорта.

Аэропорт Внуково, терминал А

Вылет из Москвы в последнюю неделю — не самое предсказуемое по времени мероприятие. Ожидая длинные очереди, все приезжают в аэропорт заранее. Но во Внукове обычная суета, нет толп и сутолоки.

— Вы вообще спите? — спрашиваю таможенника, который стреляет у нас покурить.

— Да ужас, что творится. Сегодня приехал на работу, очередь на вход в аэропорт на улице длинным хвостом. Улетает очень много. Оно и понятно. У меня вот брата забрали… — затягивается сигаретой.

— Мобилизовали?

— Да. А у него ребенок вот только в сентябре родился. Нет, я поддерживаю все это. Но надо было по-другому все сделать.

— А вы что делать будете?

— Призовут — пойду. Но у меня там родственники живут. Бабушка с дедушкой. Не знаю, что буду там делать. Давно надо было разобраться, конечно, все правильно!

Таможенник уходит в здание аэропорта, мы высматриваем машину, на которой должен приехать Леонид Гозман.

Сдача багажа, и вот он — «зеленый коридор».

Леонид Гозман обнимает жену и говорит, что они вернулись в Россию сознательно после того, как его признали СМИ-иноагентом: «Хреново. Не хочу уезжать. Но выбор невелик: дальше меня ждет только тюрьма и смерть в тюрьме. Был бы помоложе, отсидел бы и вышел. Сейчас мне это не под силу. Но я рассчитываю вернуться».

Гозман уходит в сторону таможни, и его уводит в комнату сотрудник. Тот самый, с которым мы на улице общались. Он видит нас, удивленно спрашивает, вместе ли мы с этим пассажиром.

Все формальности заканчиваются быстро. Теперь паспортный контроль. Адвокат Михаил Бирюков, который тоже стоит в аэропорту и внимательно смотрит на Гозмана, там, на границе, говорит, что это самая сложная черта. «Мы приезжаем с нашими доверителями в аэропорт убедиться, что к ним нет вопросов, что их не увели в ФСБ для «короткой беседы», которая иногда заканчивается в Следственном комитете. Теперь моя душа спокойна: Леонид прошел границу».

Гозман машет жене и адвокату рукой и исчезает за будками паспортного контроля.

Адвокат Михаил Бирюков: «После этого могут быть проблемы, все мы помним, что случилось с Андреем Пивоваровым, когда рейс был задержан, а его сняли прямо с самолета. Поэтому чтобы окончательно успокоиться, я жду звонка от Леонида, чтобы он сказал: всё, полетели!»

Рейс Москва — Анталья вылетел из аэропорта Внуково с политиком Леонидом Гозманом на борту. Ему позволили покинуть Россию.

*Внесен властями РФ в реестр «иноагентов»

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