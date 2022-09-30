Показ Off-White в Париже: Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и экс-девушка Ромео Бекхэма в первом ряду

Показы на парижской Неделе моды сыплются как из рога изобилия – только успевай обновлять ленты. Следом за Chloé, Balmain, Saint Laurent, Dior и многими другими брендами новую коллекцию представил и Off-White. Впервые это произошло под руководством нового креативного директора – Ибрагима Камары, который был приглашен на это место после трагической смерти дизайнера Вирджила Абло (причиной тому, напомним, стала онкология).

Дебют, с точки зрения модных критиков, можно назвать удачным: дизайнер решил не повторять коды и паттерны Абло, а привнести в эстетику бренда свой почерк. “Анатомические” принты, которыми славится другой бренд – Sciaparelli, все оттенки синего, фасоны комбинезонов для космонавтов и балаклавы – все это зрители увидели во время шоу. А забавной деталью всех образом стали туфли и сапоги с каблуком в виде пружинки, которая была у многих из нас в детстве.

В первом ряду показа было немало знаменитостей: бывшая девушка Ромео Бекхэма, блогер и модель Миа Реган, Тина Кунаки, Винни Харлоу, Адут Акеч, Эрика Баду, Эван Мок и Наоми Кэмпбелл. Последняя выбрала для мероприятия очень эффектный и стильный образ – закрытое белое платье длины макси с необычным рельефом, дополненное футуристичными солнцезащитными очками, белыми босоножками на устойчивом каблуке и кольцом с бриллиантами.