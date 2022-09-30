 

Вышел первый трейлер фильма с дочерью Энди Макдауэлл и женихом Тейлор Свифт в главных ролях

30.09.2022, 15:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети опубликован трейлер романтического триллера “Звезды в полдень”, который этой весной стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля. Ролик появился в четверг на YouTube-канале A24. Главные роли в фильме исполнили Маргарет Куэлли (“Однажды в… Голливуде”, “Уборщица. История матери-одиночки”) и Джо Элвин (“Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча”, “Операция “Финал””, “Фаворитка” и “Гарриет”).

Сюжет основан на одноименном романе, написанном в 1986 году американским писателем Денисом Джонсоном. История рассказывает про английского бизнесмена Дэниела и американскую журналистку Триш, которые абсолютно случайно знакомятся в 1980-х годах в Никарагуа — стране, на тот момент начавшей оправляться от революции. У персонажей завязывается роман, однако в определенный момент возлюбленные оказываются втянуты в опасный заговор, после чего они попытаются сбежать из страны.

Режиссером и сценаристом выступила французская постановщица Клэр Дени (“Высшее общество”, “Белый материал”). Продюсированием фильма занимались Оливье Дельбоск (“Маленький Николя”, “8 женщин”) и Эмильен Биньон (“Утраченные иллюзии”). Музыку для фильма написал британский музыкальный коллектив Tindersticks. В картине также снялись Дэнни Рамирес, Бенни Сэфди и Джон Си Райли.

“Звезды в полдень” получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2022 года и станет участником Нью-Йоркского кинофестиваля, который пройдет с 30 сентября по 16 октября. Премьера фильма запланирована на 14 октября, а уже через две недели, 28 октября, ленту покажут на сервисе Hulu.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / С новой прической и в туфлях Кэрри Брэдшоу: принцесса Швеции София с мужем вышла в свет

21.08.20 / Мнение: Россия должна не потерять Монголию

29.11.21 / Рейман Леонид Дододжонович

11.04.22 / Мнение: Экс-ректор остается в «Лефортово»

14.08.22 / Мнение: Почему сигареты такие дешёвые, подъём возраста курения и уход западных табачников

25.07.22 / Станция МЦД-2 Марьина Роща готова более чем наполовину

16.11.21 / В московском метро начнут штрафовать за отсутствие масок при оплате через FacePay

11.03.21 / Артем Дзюба вновь назначен капитаном сборной России по футболу после скандала с интимным видео

08.01.22 / О роли обаяния в жизни женщины – Личное мнение

10.09.20 / Скандалы: Спикер не находит себе места?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика