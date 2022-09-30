Вышел первый трейлер фильма с дочерью Энди Макдауэлл и женихом Тейлор Свифт в главных ролях

В Сети опубликован трейлер романтического триллера “Звезды в полдень”, который этой весной стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля. Ролик появился в четверг на YouTube-канале A24. Главные роли в фильме исполнили Маргарет Куэлли (“Однажды в… Голливуде”, “Уборщица. История матери-одиночки”) и Джо Элвин (“Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча”, “Операция “Финал””, “Фаворитка” и “Гарриет”).

Сюжет основан на одноименном романе, написанном в 1986 году американским писателем Денисом Джонсоном. История рассказывает про английского бизнесмена Дэниела и американскую журналистку Триш, которые абсолютно случайно знакомятся в 1980-х годах в Никарагуа — стране, на тот момент начавшей оправляться от революции. У персонажей завязывается роман, однако в определенный момент возлюбленные оказываются втянуты в опасный заговор, после чего они попытаются сбежать из страны.

Режиссером и сценаристом выступила французская постановщица Клэр Дени (“Высшее общество”, “Белый материал”). Продюсированием фильма занимались Оливье Дельбоск (“Маленький Николя”, “8 женщин”) и Эмильен Биньон (“Утраченные иллюзии”). Музыку для фильма написал британский музыкальный коллектив Tindersticks. В картине также снялись Дэнни Рамирес, Бенни Сэфди и Джон Си Райли.

“Звезды в полдень” получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2022 года и станет участником Нью-Йоркского кинофестиваля, который пройдет с 30 сентября по 16 октября. Премьера фильма запланирована на 14 октября, а уже через две недели, 28 октября, ленту покажут на сервисе Hulu.